新竹輪胎行大火奪8命！DNA鑑識比對出爐 屋主父忍悲確認
新竹市東大路一段的正義輪胎行，15號晚間，屋主二兒子陳男因與家人發生口角爭執，怒買汽油潑灑縱火，釀成11口之家8死的慘劇，陳男的母親、妻兒、胞妹與大嫂都命喪火場，由於死者全為女性，且身形相近，遺體被燒到無法辨識，檢方為求慎重，交由法醫後再送交DNA重複確認，今（17）日報告出爐，死者身份比對完成，並轉交證明書給家屬，後續將待陳男拔管開口後，釐清完整案發經過。
15日晚間10時許，新竹市輪胎爆發火警，最終慘釀祖孫三代同堂8人死亡，包括4名大人、4名孩童，年紀最小的僅1歲多。由於起火點位於鐵皮屋1樓，加上輪胎又是易燃物，導致火勢一發不可收拾，8人受困2樓逃生困難而命喪火窟，目前已確認8名死者，分別是屋主的妻子、女兒、2名媳婦、4名幼童，但因遺體焦黑難以辨識，僅能辨識大人和幼童，檢警16日採集DNA檢體進行確認。
據指出，經DNA化驗後，部分辨識困難的遺體已於今日午間確認身份，目前相關火調報告、鑑識與DNA報告已完成，屋主筆錄也記錄完畢，剩下就待因濃煙而造成呼吸道二度灼傷、目前無法發聲聲音的縱火陳男拔管，以完整釐清整件案件發展與經過。（編輯：林莞茜）