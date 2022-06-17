LuLu享受一人生活爆「媽沒催婚」 家庭背景影響生孩計畫
31歲的LuLu（黃路梓茵）為偶像吉卜力動畫大師高畑勲海外唯一一場展覽化身為「追星族」，她今（17）日趁開展前夕，搶先一睹大師生前系列作品風采，坦言高畑勳的作品，對她在畫畫這方面有很大的啟發，從小就喜歡跟妹妹一起看這系列的卡通。而LuLu受訪時也談到近況，坦言最近很享受一個人吃飯，對於金鐘獎和感情，都抱持著順其自然的態度。
LuLu分享最近很喜歡一個人用餐，刻意不碰手機，只為了能將專注力放在食物身上：「當有人跟妳聊天的時候，就會忘記食物的美味。」笑說也沒有其他客人找她攀談，自己一人相當享受。此外，LuLu也表示媽媽並沒有催婚、觀念不會過於保守：「她反而會是以過來人的身分，和我分享婚姻的整個歷程。」加上媽媽以前從事保母，已經看過很多小朋友，對於生孩就不會太過渴望。
LuLu是歷年來最年輕的三金主持人，有2年都獨挑大梁主持金曲獎頒獎典禮，不過至今仍未獲得實體金鐘獎，今年她則抱持著平常心：「比賽本來就有輸有贏，人這種事情我無法控制，我一直都有工作，大家都認得出我就好。」笑說去年因為沒入圍就到山上去露營，當地居民還安慰她，讓她感動至今，也透露這2年在工作上比較懂得取捨，學會放下一些執念後，比較能照顧到自己的身心。
談到吳宗憲90歲爸爸病逝的消息，LuLu表示忙完工作後會傳訊息關心對方，透露錄製節目《綜藝大熱門》時，對方都是笑著談起爸爸，喊話會給對方最好的照顧，也稱讚吳宗憲在遇到生離死別之際，總能展現成熟又穩重的一面：「像之前鬼哥離開的時候，他一定也很難過，但他依舊很照顧我們，我覺得他很厲害。」