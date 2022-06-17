COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

苗博雅要公務員朗讀PTT貼文　柯文哲：想到文化大革命

▲市議員苗博雅在議場要公務員朗讀PTT貼文，引發台北市長柯文哲不滿，直言想到文化大革命。（圖／記者呂炯昌攝）
▲市議員苗博雅在議場要公務員朗讀PTT貼文，引發台北市長柯文哲不滿，直言想到文化大革命。（圖／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

2022-06-17 16:25:122022-06-17 16:26:50

台北市議員苗博雅日前於台北市議會的「PTT發文事件調查」專案報告上，列出台北市交通局科長林育生於PTT上發表的攻擊性言論，並要求林育生朗誦其網路留言，引發爭論。台北市長柯文哲對此表示，市議員的行為讓他想到文化大革命。

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯文哲接受民眾黨自製podcast「燒ROAST眾」節目訪問，針對苗博雅要公務員朗讀PTT貼文一事，柯文哲說，公務員上班打混摸魚他也知道不對，上班就上班。聽說新北市就把PTT封起來。依他的個性，開放政府全民參與，公開透明，民主自由，假設有公務員上網看YouTube，就把台北市政府整個電腦系統跟外網斷掉，他覺得不好。

柯文哲表示，他相信每個人就認真工作，也許少數一、二個人真的太混，如果有人太混，就是長官管理不好，台北市政府沒有網軍，大家都曉得。誰有網軍，大家心裡有數，「為什麼我很生氣，平常都在講個資，隱私權、人權，把最低階的公務員，他是宅男，上班打混，把他叫到那裏，叫他念，我想起文化大革命。」

針對12月25日從台北市長卸任後有什麼打算？柯文哲表示，他要回台大醫院報到，這八年是借調的，所他要回去報到，「我在想說我醫術都快忘光了要怎麼辦。」


美參議員提「旗艦型挺台法案」！外交部：近年最具代表性

名家論壇》李兆立／公務員不准PTT？笨蛋，問題在網軍！

罵柯都網軍、捧柯就不是？柯文哲啞口無言：隨便啦

公務員PTT發文爭議　柯文哲：罵民進黨就是柯文哲網軍？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀