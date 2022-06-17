苗博雅要公務員朗讀PTT貼文 柯文哲：想到文化大革命
台北市議員苗博雅日前於台北市議會的「PTT發文事件調查」專案報告上，列出台北市交通局科長林育生於PTT上發表的攻擊性言論，並要求林育生朗誦其網路留言，引發爭論。台北市長柯文哲對此表示，市議員的行為讓他想到文化大革命。
柯文哲接受民眾黨自製podcast「燒ROAST眾」節目訪問，針對苗博雅要公務員朗讀PTT貼文一事，柯文哲說，公務員上班打混摸魚他也知道不對，上班就上班。聽說新北市就把PTT封起來。依他的個性，開放政府全民參與，公開透明，民主自由，假設有公務員上網看YouTube，就把台北市政府整個電腦系統跟外網斷掉，他覺得不好。
柯文哲表示，他相信每個人就認真工作，也許少數一、二個人真的太混，如果有人太混，就是長官管理不好，台北市政府沒有網軍，大家都曉得。誰有網軍，大家心裡有數，「為什麼我很生氣，平常都在講個資，隱私權、人權，把最低階的公務員，他是宅男，上班打混，把他叫到那裏，叫他念，我想起文化大革命。」
針對12月25日從台北市長卸任後有什麼打算？柯文哲表示，他要回台大醫院報到，這八年是借調的，所他要回去報到，「我在想說我醫術都快忘光了要怎麼辦。」