新光三越村上英續任董座　副董擇期再選

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之前傳出，這次新光三越改選董座和副董事長，可能是日方、副董事長兼總經理吳昕陽與泛新光集團三方共治，也就是董座依然由日方擔任，但副董位置可能讓給吳昕陽的堂叔吳東昇或吳東亮，吳昕陽則繼續擔任總經理，不過今日傳出除董座續任外，副董人選分成兩派，以吳東進為首的董事支持吳東昇，吳東亮派的董事則支持吳昕陽，日方態度中立，希望內部繼續協商副董的位置。
新光集團創辦人吳火獅成立新光百貨，找來哥哥吳金龍的孩子吳東興擔任總經理，之後吳東興引進日方三越伊勢丹合作經營新光三越，並積極布局全台據點有成。
據了解，目前新光三越由日方伊勢丹股份有限公司持股逾43%、吳東興之子吳昕陽約占17%、泛新光集團約占40%。
新光三越隨後發出聲明表示，新光三越團隊延續台日雙方深厚默契，秉持新光三越三十年來勤懇正直 的經營風格，打造新光三越成為台灣最大百貨集團。更積極進取在2019年即創下806.8億業績及1.3億次來客數，雙雙創下台灣百貨業界最高紀錄；隔年不畏疫情業績再創807.8億新高紀錄！期間持續提供深化會員經營、不斷提供各項優質的商品與服務，更讓會員三年間迅速成長超過四成，為近280萬會員提供各項美好生活體驗。
面對疫情帶來的衝擊，團隊積極發展「新事業」強化成長動能，不僅更積極規畫既有店鋪的改裝、新型態店鋪的展店、數位服務的優化與推展等各項投資計畫。此外，更以顧客需求為出發，積極創新、突破原有商業模式，開發多項新數位服務、建立數位渠道，並不斷更新優化與整合各項會員服務。
新光三越團隊持續擴點的腳步也未曾止歇，今年一月下旬，新光三越體系首間 Outlet「skmpark 」正式登場，南臺灣首座美式生活複合型態 Outlet，讓顧客不僅買得過癮也玩得開心；現有店鋪也積極持續改裝，今年度有11個全樓面改裝與30個區域改裝，合計41個改裝計畫，規模相當於開設一棟大型百貨公司。
另外，積極籌備中的東區Diamond Towers也預計今年Q4開幕，其創新概念與規劃，已成市場討論與期待的焦點。