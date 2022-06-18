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WHO：全球約1/8人口患心理疾病　資源嚴重不足

▲世界衛生組織17日呼籲各國在心理健康上投入更多資金。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
▲世界衛生組織17日呼籲各國在心理健康上投入更多資金。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

中央社

2022-06-18 00:00:00

（中央社日內瓦17日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天呼籲各國在心理健康上投入更多資金，因為許多人「痛苦萬分」，又因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而病情惡化。

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世衛組織在一份20年來規模最大的全球心理健康報告中表示，在疫情之前已有近10億人患有心理疾病，疫情爆發後第一年，抑鬱和焦慮發生率提高了25%，本來就不足的資源又被用來對抗疫情。

世衛組織報告提到，僅有2%的國家衛生預算，以及不到1%的國際衛生援助用於心理健康。

世衛組織心理健康部門專家范歐姆倫（Mark Van Ommeren）在記者會上說：「這些金額都非常、非常少。」

他說：「由於疫情的關係，目前對心理健康的關注是歷來最高點，但在心理健康方面的投資卻未增加。這份報告能讓各國知道要如何更妥善地投資心理健康。」

范歐姆倫表示，這份報告凸顯了全球各地人們的「痛苦有多巨大」。

報告提到，全球大約每8人就有一人患有心理疾病。

衝突地區的居民狀況最糟糕，估計每5人就有一人苦於心理健康問題。

此外，范歐姆倫說，年輕人、女性和已患有心理健康問題的人受到COVID-19疫情及防疫限制措施的影響又更嚴重。他說：「有苦難的地方就會出現更多心理健康問題。」

世衛組織的「世界心理健康報告」（World Mental Health Report）也強調了各國之間心理醫療保健資源的巨大落差。

根據報告，高所得國家有超過70%患有精神病的人能獲得治療，在低所得國家卻只有12%。

報告還呼籲不要再給心理健康貼上污名標籤，並指出有20個國家仍把自殺未遂視為犯罪。（譯者：曾依璇/核稿：戴雅真）1110617

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