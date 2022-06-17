高雄今增8237例確診　陳其邁：假日出遊注意社交距離

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陳其邁也表示，中央流行疫情指揮中心今天公布新增17例邊境攔截Omicron亞型變異株BA.4及BA.5境外移入確定病例。高雄市除持續在邊境監測BA.4和BA.5，也希望市民朋友居家檢疫要落實。
衛生局簡任技正潘炤穎表示，整體疫情已呈現下降趨勢，今天盛行率約12.34％，預期有趨緩狀況，潘炤穎分析新增確診個案年齡分布發現，確診比例最高仍是50到64歲民眾，百分比為19.7％、但0到4歲為4.9％、5到11歲則是7.4％、12到19歲6.3％、20到29歲13.3％、30到39歲16.1％、40到49歲16.5％、65歲以上15.7％。其中，65歲以上確診個案數占比約上升0.8％，0到4歲約上升0.7％，回顧過去這周，經常看30至64歲占比上升，隔天兩極端年齡層確診占比就呈現上升，顯示家庭傳播仍是主要來源。因此還是鼓勵盡量讓長者盡速接種疫苗。
衛生局長黃志中也針對屏東確診兒轉重症若無法收治，會協助跨區轉高雄收治，這樣高雄量能是否足夠表示，高雄、屏東和澎湖有組成南區緊急醫療應變中心，現在幼兒加護病房佔床數81%、專責病房62%，對於需要重急症病患醫療資源都會互相調度，其中就含兒童重症，運作目前順暢，確實有部分屏東或澎湖重症孩子有到高雄住院，強調負荷量足以承受。
陳其邁也表示，高雄和屏東被劃為區域緊急醫療網，高屏區和澎湖是緊急醫療網，且醫療量能規劃跟重症治療時，都是採取區域彼此合作、支援的方式，也有COVID-19重症小組，由各領域專家組成，就個案討論交換經驗，病房也統一調度，已經運作一段時間，其中榮總跟高醫負責高雄和澎湖，長庚及義大負責高雄、屏東，病床、加護病房等也是聯合調度，很多後送還是送到高雄。
此外，謝文斌表示，高雄今完成12至17歲校園第3劑BNT疫苗接種，除了部分學校間隔尚未到外，大致上已完成，校園接種統計到昨天37%，今天還有接種，所以應該會超過4成。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。