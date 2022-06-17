COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

只有5位！原子少年「帥登西門町看板」　倒數28天催票

▲「最挺你的原子少年」應援活動倒數28天。（圖／原子少年臉書）
▲「最挺你的原子少年」應援活動倒數28天。（圖／原子少年臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-06-17 17:30:002022-06-17 17:57:10

男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》以八大行星分組，打造潛力偶像新世紀男團，目前比賽進入白熱化，測試人氣的投票活動也越來越熱烈，距離7/15投票截止日剩不到1個月，名次仍有翻盤空間，beanfun!宣布，屆時拿下前五名票數的少年，8月將直接躍上西門町戶外看板，讓更多人見識到原子少年的魅力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《原子少年》見面會黃牛票喊到3萬，Nownews一招拯救無緣粉絲。（圖／原子少年IG）
▲《原子少年》見面會黃牛票喊到3萬。（圖／原子少年IG）
《原子少年》與beanfun! App合作的人氣投票活動，今年1月28日開跑，而專屬應援活動「最挺你的原子少年」，從6/13中午12:00至7/15 23:59為止，票數排名前五名的少年，將會把他們刊登於西門町大型戶外看板，少年的粉絲快分享beanfun!少年投票資訊到臉書、LINE，號召親友一起投下關鍵的一票。

▲專屬應援活動前五名少年，將登上西門町戶外看板。（圖／野火娛樂提供）
▲專屬應援活動前五名少年，將登上西門町戶外看板。（圖／野火娛樂提供）
《原子少年》播出近2個月，討論度延燒，地球林佳辰、黃文廷、天王星小孩、蔡承祐、吳昱廷、高胥崴、火星Max、李哲言、海王星范范、土星林煥鈞、水星李秉諭等少年人氣高漲，而首次滅團結果，遭淘汰的木星、海王星落下男兒淚，其中6位團員被導師救回，並分配到其他星球，分別是范范（土星）、周子翔（地球）、陳任佑（金星）、金雲（天王星）、羅奕傑（水星）、陳治廷（火星）。（編輯：楊穎軒）

《原子少年ATOM BOYZ》播出資訊

4/17起每週日晚間8點至10點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、LINE TV播出、《NOWnews今日新聞》YouTube頻道於晚間10點播出

4/22起每週五晚間10點至12點於中視播出

4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方YouTube頻道影片上架

原子少年數位收藏品 - 原子能量盒獨家販售，等你來應援
👉https://pse.is/432h48

原子少年主題民調開跑囉！
👉https://vote.nownews.com/vote/f463beb77646f7d68b58629e2bb312ed94bd55a0

beanfun!投票連結
👉https://bean.fun/5iMvH

長髮妹穿Bra打保齡球！彎腰驚動4萬人　本尊是百萬網美

元元沒穿衣服！重點只用泡沫遮　網友：男人都會選

《原子少年》陳治廷脫了！胸膛上「邪惡一條線」引人遐想

SJ新造型撞衫原子少年「雪中紅」！歐巴VS.弟弟比一比

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
老將新秀難分軒至，你認為誰才是本屆金曲歌王？

老將新秀難分軒至，你認為誰才是本屆金曲歌王？

繼續作答
即時
推薦閱讀