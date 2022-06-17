只有5位！原子少年「帥登西門町看板」　倒數28天催票

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《原子少年》播出近2個月，討論度延燒，地球林佳辰、黃文廷、天王星小孩、蔡承祐、吳昱廷、高胥崴、火星Max、李哲言、海王星范范、土星林煥鈞、水星李秉諭等少年人氣高漲，而首次滅團結果，遭淘汰的木星、海王星落下男兒淚，其中6位團員被導師救回，並分配到其他星球，分別是范范（土星）、周子翔（地球）、陳任佑（金星）、金雲（天王星）、羅奕傑（水星）、陳治廷（火星）。（編輯：楊穎軒）
《原子少年ATOM BOYZ》播出資訊
4/17起每週日晚間8點至10點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、LINE TV播出、《NOWnews今日新聞》YouTube頻道於晚間10點播出
4/22起每週五晚間10點至12點於中視播出
4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方YouTube頻道影片上架
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原子少年主題民調開跑囉！
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