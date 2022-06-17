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防疫險虧損仍難預估　但蔡宏圖：升息對金融業整體有好處

▲國泰金控今（17）日舉行股東會，由董事長蔡宏圖親自主持，他也提到升息會讓銀行利差加大，對壽險則是短空長多。（圖／擷自國泰金線上股東會）
▲國泰金控今（17）日舉行股東會，由董事長蔡宏圖親自主持，他也提到升息會讓銀行利差加大，對壽險則是短空長多。（圖／擷自國泰金線上股東會）

記者顏真真／台北報導

2022-06-17 16:54:56

美國聯準會再升息3碼，台灣央行也進跟升息半碼，國泰金控今（17）日舉行股東會，董事長蔡宏圖認為，今 (2022) 年經濟情況嚴峻，通膨及升息關係，導致資本市場波動劇烈，尤其升息與各種成本都有關，但對金融業整體有好處，銀行利差加大，壽險則是短空長多，新錢投入可得到更高債券利息。不過，有股東擔心防疫保單理賠是否影響獲利，對此，蔡宏圖說，至5月底國泰防疫保單理賠5.5億元，未來幾個月可能還會有理賠申請，目前很難預估實際虧損。

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蔡宏圖表示，去年疫情嚴峻，造成全球經濟活動較為減緩，但國泰金在眾人努力下仍交出不錯的成績單，今年以來看到疫情還是持續擴散，雖然很多國家包括台灣在內，都從清零方式改為跟病毒共存，對經濟活動衝擊較小，各國陸續打開國門，相信台灣在開放政策下也會適度打開國門，也將有助於國內經濟發展。

他也提到，今年以來，大環境依然嚴峻，包括通膨高漲、各國央行不斷調升基本利率，美國聯準會也宣布升息3碼，資本市場上下變化很大，利息提升也影響各種支出成本。不過，他認為，銀行業受惠利息提高、利差擴大，保險業則是短空長多，後續新錢投入可以得到更高的債券利息，儘管短期影響難免，但長期而言，利息上揚對金融業是有好處的，期待未來幾個月內，對經營會有比較好的表現。

另外，也有股東關心防疫保單理賠情況，蔡宏圖說，截至今年5月底已理賠5.5億元，未來幾個月可能陸續還有理賠申請，目前很難預估實際虧損，但國泰金已未雨綢繆先增資國泰產100億元，讓資本適足率（RBC）回到300%以上，至目前6月有效保單數為82萬件左右，預期國內疫情應是逐漸趨緩，後續仍會密切注意理賠情形。

會中也有股東關注國泰金如何因應美元升值、利率大幅提升的情況，國泰人壽執行副總林昭廷表示，今年以來美國10年、30年公債殖利率都大概彈升150個基本點，大概對今年度有半年的貢獻，可以挹注今年收益33億元，拉長看未來5年，可帶來800億元以上利息收入，對未來接軌IFRS17（國際財務報導準則第17號公報）也有很正面影響，預期國壽今年經常性投資收益率可提升到3.1%。

此外，林昭廷也提到，近期股市大幅回檔，國壽也開始進場逢低承接，包括產業前景趨勢向上、技術領先的股票，無論國內股市、國外股市，只要長期有價值的股票都會買進。

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