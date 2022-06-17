謝忻復出民視等3年　不怕強碰阿翔「畢竟深愛過」

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艾成海南餐廳5年倒3間，因貸款500萬壓力大，血壓飆到180，王瞳透露當時加盟店快速拓展「我也嚇到」，因為她在拍戲沒時間干涉，全權交給艾成、堂哥、艾成姊夫管理，可惜南西、信義店遇到誠品、遠百進駐，分流客人，西門店頂不住空燒每月20萬租金，接二連三熄燈。
王瞳說：「事情發生一定要檢討，至少我們還在彼此身邊，就當學到教訓。」她也不捨艾成壓力大，坦言：「我其實滿擔心他，他需要我的意見跟陪伴，我重回八點檔，他說妳要進去1年多，擔心我不能回家。」不過王瞳現在家庭擺第一，再來才是教會跟工作，放閃說：「我的次序不一樣了，心以老公為主。」
民視《市井豪門》開鏡記者會由董事長王明玉、總經理廖季方親自出席，帶領民視同仁熱鬧開鏡，該戲由八點檔金牌製作人蕭大陸、黃沁嵐共同製作，更找來影視圈經驗豐富的劉恩傑擔任導演。全劇將以高規格拍攝，別開生面從市場基層與一街之隔的豪門揭開序幕。
實力派演員演員雷洪、潘麗麗、蕭惠、倪齊民、陳仙梅、吳皓昇、尹昭德、葉家妤、張可昀（小甜甜）、何豪傑、羅巧倫、馬國畢、謝忻、林道遠、王瞳、傅子純、林韋君、黃文星、李又汝、王凱、張家瑋、張書偉、郭亞棠、洪毛、謝京穎、胡嘉愛、劉奕、顏曉筠、林琮軒、周宇柔、余思達、波波蓁、陳彥嘉、許博維、王威、陳毅等人也亮麗登場。