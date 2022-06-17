素還真靈魂人物！布袋戲國寶黃文擇逝世　霹靂舉辦紀念展

有「八音才子」美譽的布袋戲國寶、霹靂國際多媒體前副董事長黃文擇先生本月12日辭世，享壽66歲，消息傳出令各界好友與戲迷感到難過與不捨。為避免疫情期間群聚，在文化部部長李永得、國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚及國立傳統藝術中心的促成下，由霹靂國際多媒體主辦「《咱 江湖再見》八音才子黃文擇紀念展」，供好友與戲迷們追思悼念。而電影《素還真》、《聖石傳說》也將安排重映，詳細方案將於官方網站及粉絲專頁公布。





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▲霹靂國際多媒體董事長黃文章（強華）特別為副董事長黃文擇親筆提詞以茲弔念。（圖／霹靂提供）

《咱 江湖再見》八音才子黃文擇紀念展於7月6日至17日在國家電影及視聽文化中心（新北市新莊區文藝路2號）舉辦，展覽開放時間為每周三至日的10：30至20:00(每周一、二休館)，7月6日開展當日的開放時間為下午12點起。紀念展免費開放入場，歡迎各界好友與戲迷前來參觀。





▲黃文擇一手打造布袋戲傳奇英雄素還真，隨著他的過世，素還真也將成絕響。（圖／霹靂國際多媒體提供）

黃文擇大師聲線多變且寬廣，在生、旦、淨、末、丑及中間角色間的詮釋轉換游刃有餘，以模仿外界聲音為其最大特點的琴鳥來說，能模仿出40多種聲音，但黃文擇大師一生配音過超過4,000個不同角色的聲音，因此被戲迷敬稱為「八音才子」。





▲電影《素還真》找來「八音才子」美名的黃文擇大師獻聲。（圖／威視電影提供）

在霹靂40多年的時間裡，黃文擇渾然天成、收放自如的配音功力，賦予每尊戲偶角色栩栩如生的靈魂，更創造出素還真、一頁書、葉小釵等風靡全臺經典角色的背後靈魂人物，臺灣人認識的霹靂世界都是從黃文擇大師的聲音開始，可謂是霹靂武林的靈魂人物。身為單口配音的國寶級大師，黃文擇一生都投入在其熱愛的布袋戲文化推廣上。





黃文擇大師的獨特單口配音已是臺灣民眾兩代人布袋戲記憶的一部分，每十個人就有一個是聽著他配音的素還真長大的，戲迷們也都是從黃文擇大師的聲音來認識霹靂世界，實屬人間難得一見的瑰寶。霹靂希望透過這個紀念展，持續將臺灣布袋戲文化傳承發揚。《咱 江湖再見》八音才子黃文擇紀念展徵集「最想對文擇大師說的話」活動，活動細節將於官方網站(https://www.pili.com.tw/)及官方粉絲專頁「霹靂布袋戲」公布。



