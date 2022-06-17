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初見就聊外星人？馬斯克與推特員工談話　隻字未提收購案

▲馬斯克16日首度與推特員工對話。（圖／美聯社／達志影像）
▲馬斯克16日首度與推特員工對話。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-06-17 17:10:25

美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）有意以440億美元收購社群網站推特（Twitter），16日首度與推特員工對話，但他表達了認為推特可能必須裁員的看法，卻沒有提到任何收購案細節。

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根據《路透社》報導，馬斯克16日與推特員工首度對話，不過這場由推特主管主持的視訊會議卻變成了百無禁忌的問答大會，馬斯克遲到了10分鐘才與會。他還在會議上提及關於外星人和其他太空文明存在的思考，以及他認為推特應要有助於「文明與意識」等議題。

馬斯克告訴推特員工，希望將推特的用戶數量從2.29億提高到至少10億人，並一改過去「推特不應提供廣告服務」的說法，宣稱廣告對公司而言仍然很重要，「我認為廣告對推特來說非常重要，我並不反對廣告。我可能會跟廣告商說，『嘿，讓我們確保廣告盡可能有趣一點吧』。」

原本外界預期馬斯克會在首次對談中，向推特員工提供保證，但實際上卻沒有透露交易的最新情況。馬斯克重申，他正在努力了解推特上的機器人與假帳號，並稱這是他最關心的問題。

當馬斯克被問及是否裁員的問題時，他回答表示有必要對「人數和支出採取一些合理化作為」。他指出「現在有點入不敷出。」並補充，「任何…具重要貢獻的員工應該沒什麼好擔心的。」

報導指出，在會議期間，推特的員工透過內部Slack頻道發布迷因圖（meme）、抱怨馬斯克在企業願景和員工薪資的看法上沒給出什麼有用的答案，還在Slack頻道上要求主持人逼問馬斯克對於遠距工作的看法。

推特在2020年疫情爆發導致全球辦公室關閉後，員工得以在任何地方自由遠端工作。但先前馬斯克要求特斯拉的許多員工返回辦公室工作，因此引發推特員工的擔憂。馬斯對此表示，認為推特員工應傾向在辦公室工作，但他也會願意破例。他強調「強烈傾向進辦公室上班，但如果有人很優秀，那麼遠距工作也可以」。

許多推特員工對於收購案抱持懷疑和顧慮，其中有些人擔心馬斯克會放寬某些內容的規範。馬斯克說，他認為用戶應該被允許在推特上發表「很扯」的事情，只要內容沒有違法。

根據一名觀看視訊會議的消息人士表示，馬斯克當時身穿白色襯衫，似乎是坐在廚房裡與會，在問答部分結束後，馬斯克關掉鏡頭時，頭像是用兩隻手比出數字69的形狀，顯然指的是一種性愛姿勢。

當天下午美股交易中，推特股價下跌1.5％，特斯拉則下跌超過9％。

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