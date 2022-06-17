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GDP、溫室氣體排放脫鉤！國發會：針對淨零仍不夠努力

▲龔明鑫今（17）日於論壇上提到，台灣GDP成長與溫室氣體排放已成功脫鉤，但以2050淨零碳排為目標，努力還是不夠。（圖／記者鄭妤安攝影）
▲龔明鑫今（17）日於論壇上提到，台灣GDP成長與溫室氣體排放已成功脫鉤，但以2050淨零碳排為目標，努力還是不夠。（圖／記者鄭妤安攝影）

記者鄭妤安／台北報導

2022-06-17 17:30:162022-06-17 17:31:00

氣候變遷是當今最重要的國際議題之一，國際發展委員會主委龔明鑫今（17）日受國韜環保教育基金會邀約演講「國家淨零排放的發展趨勢」主題時提到，台灣GDP成長與溫室氣體排放已成功脫鉤，碳排放密集度也逐年下降，但以2050淨零碳排為目標，努力還是不夠，更表示科技研發以及氣候法制建立等2大治理基礎是重中之中。

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龔明鑫今天於「國韜環保教育基金會成立大會暨碳中和國際論壇」中以「國家淨零排放的發展趨勢」為主題進行演講，他提及全球面臨氣候變遷挑戰，全世界已有136個國家宣示淨零排放目標，去（2021）年世界地球日，蔡英文總統就已表示淨零轉型是全球的目標，也是台灣的目標，並在一年後，也就是今（2022）年3月底，由國發會宣布台灣2050淨零排放路徑及策略。

龔明鑫表示，想在2050年實現淨零排放，須在2030年前積極推動清潔能源技術，並取得巨大創新，同時也取決於各國政府的重視程度，積極聚焦於跨國和跨部會合作、企業投資力道及公民參與。

淨零轉型不僅是對永續環境的信念，在國際上還可能造成經濟上的限制，龔明鑫強調「不是我們說不做，就可以放棄的」根據國際能源署（IEA）給出的建議中指出，在2030年，碳排消減多來自既有技術，而按照目前技術及條件來看，全球不足以在2050年時達成淨零碳排，必定要從既有的技術上做改變，尤其是技術的提升。

龔明鑫說，事實上，台灣在2005年開始的溫室氣體排放量沒什麼增加，大概都停留在2.5萬公噸左右，但是經濟成長（GDP）仍持續上升，一般來說，有些國家溫室氣體排放量增加，是GDP成長的代價，但台灣沒有這樣的現象，甚至碳排密集度也逐年下降，從2005年的碳排放密集度為0.72kgCO2e/美元，至2020年已下降為0.43kgCO2e/美元，「所以我們可以大膽的說，台灣的GDP成長與溫室氣體排放已脫鉤。」

然而，龔明鑫卻認為這樣的努力結果仍然不足以達到2050淨零碳排，「我們只是維持而已，讓排放停留在2.5萬公噸，這樣的努力是不夠的，還要再更努力，不單單只是維持而已」當然比起一些亞洲國家，龔明鑫還是很肯定台灣的表現。

他進一步說明，從2022年至2050年，近30年的過程當中，2件事情最重要，第一是科技研發、第二是氣候法制的建立，唯有將2大治理基礎做好，在能源轉型、產業轉型、生活轉型、社會轉型等4大轉型策略才會成功。

想要淨零轉型，必定要有淨零技術以及負排放技術，因此龔明鑫覺得科技研發是重中之重，尤其台灣目前的氫能發展技術更要急起直追；至於法制基礎的部分，例如碳定價綠色金融，目前《溫室氣體減量及管理法》已送至立法院，若審查通過，未來碳費上的制定就會有法源依據。

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