台達電儲能系統進駐蘭嶼　助攻台電穩定離島電網

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而針對蘭嶼的海島型天候，以及經常受到颱風侵襲的特性，台達團隊也針對風速、雨量、洪水位、鹽霧害等挑戰，量身規劃整套系統的保護措施，基地旁一面高達4公尺、寬20公尺的RC防風牆便是其一對策。防風牆除肩負為儲能系統抵抗強陣風的任務之外，台達更邀請蘭嶼第一個本土基金會，數十年來守護蘭嶼達悟文化的《蘭恩文教基金會》合作，邀請蘭嶼教保服務中心共27位小朋友一同參與牆面彩繪設計。由小朋友發揮創意、畫出心中的家鄉意象，美化環境的同時也推廣低碳能源概念，為穩定電網的儲能系統增添童趣性及社區在地連結。
在能源轉型政策與產業趨勢引領下，電力能源將轉變為下世代的科技產業。再生能源發電佔比提高，台商回流設廠與半導體業加碼投資，交通電氣化帶動大量用電需求，都將為電網穩定性帶來挑戰。台達擁有完整研發設計、生產製造、驗證整合與維運服務，將以整體解決方案提供者與業界夥伴積極攜手合作，共同建立各種儲能應用的實務經驗。
2019年至今，台達已完成多套儲能系統，包含社區、製造業廠區、離島、電廠、濱海等場域，涵蓋電網級、工商業與微電網應用。其核心控能技術可整合不同類型、廠牌的儲能電池及設備，為多樣化的儲能應用做出最恰當的搭配。在台灣能源轉型的過程中，台達可藉由這些實戰經驗具體協助電業與工商用電大戶打造穩定可靠的儲能系統，提升電網強韌性。