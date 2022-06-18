中鋼召開111年股東常會！通過配發紅利每股現金3.1元

我是廣告 請繼續往下閱讀
翁朝棟說，該公司為回報股東長久以來的支持與肯定，在股東會通過現金股利每股3.1元，股利配發率高達77.1%，股利發放率在亞洲8家主要鋼廠中亦高居首位。
翁朝棟指出，展望未來，雖面臨通貨膨脹、新冠疫情及俄烏戰爭等外部環境的不確定性，世界鋼鐵協會預估今(111)年、明(112)年的鋼鐵需求，仍可再增長0.4%、2.2%。
翁朝棟對於近期鋼鐵市場的走勢，仍保持審慎樂觀的態度，該公司今(111)年持續推動「積極數位轉型、落實節能減碳、精進風險管控、盤點營業秘密、梳理企業文化、嚴密防疫措施」六大要務工作，以及朝向「降低成本40.3億元、精緻鋼品銷售量達65萬公噸、高品級鋼品銷售量達434萬公噸」三大經營目標努力邁進。
翁朝棟並指出，中鋼為因應碳中和的挑戰，已成立中鋼節能減碳及碳中和推動小組，並訂定碳中和目標及路徑，包括發展低碳高爐、鋼化聯產、氫能煉鋼等技術，以實現低碳轉型，並將以107年為基準年，短期於114年減碳7%、中期於119年減碳22%、且力求長期於139年(西元2050年)達成碳中和的挑戰目標。
會中並選出第18屆11席董事為翁朝棟、曾文生、劉明忠、王錫欽、黃建智、翁政義、楊岳崑、陳春生、張學斌、洪敏雄、高蘭芬。