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中鋼召開111年股東常會！通過配發紅利每股現金3.1元

▲中鋼公司召開111年股東常會，通過配發普通股紅利每股現金3.1元。(圖／記者黃守作攝，2022.06.17)
▲中鋼公司召開111年股東常會，通過配發普通股紅利每股現金3.1元。(圖／記者黃守作攝，2022.06.17)

記者黃守作／高雄報導

2022-06-18 17:17:54

中國鋼鐵公司於17日上午，在高雄市小港區該公司中正堂，召開111年股東常會，會中通過營業報告書、財務報告承認案，110年度中鋼個體淨利620.53億元，創下歷史新高，每股盈餘亦達4.02元，並通過配發普通股紅利每股現金3.1元、特別股股息及紅利合計每股現金3.1元，刷新14年來最高紀錄。

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▲中鋼公司召開111年股東常會，由董事長翁朝棟主持。(圖／記者黃守作攝，2022.06.17)
▲中鋼公司召開111年股東常會，由董事長翁朝棟主持。(圖／記者黃守作攝，2022.06.17)
中鋼公司111年股東常會，是由該公司董事長翁朝棟主持，他表示，過去二、三年面對瞬息萬變的外在環境及鋼市波動，中鋼透過月盤、季盤並行新制、發展精緻鋼品市場、加強降成本增利潤工作，打下「盤價守得穩、市場轉得快、成本降得低」三大營運的穩固基樁，且在中鋼全體同仁兢兢業業的努力及付出下，110年稅前盈餘創下建廠50年來的新高紀錄，其中包括合併財報毛利率、營業利益率及淨利率，在亞洲8家主要鋼廠中，均排名第1。

翁朝棟說，該公司為回報股東長久以來的支持與肯定，在股東會通過現金股利每股3.1元，股利配發率高達77.1%，股利發放率在亞洲8家主要鋼廠中亦高居首位。

翁朝棟指出，展望未來，雖面臨通貨膨脹、新冠疫情及俄烏戰爭等外部環境的不確定性，世界鋼鐵協會預估今(111)年、明(112)年的鋼鐵需求，仍可再增長0.4%、2.2%。

翁朝棟對於近期鋼鐵市場的走勢，仍保持審慎樂觀的態度，該公司今(111)年持續推動「積極數位轉型、落實節能減碳、精進風險管控、盤點營業秘密、梳理企業文化、嚴密防疫措施」六大要務工作，以及朝向「降低成本40.3億元、精緻鋼品銷售量達65萬公噸、高品級鋼品銷售量達434萬公噸」三大經營目標努力邁進。

翁朝棟並指出，中鋼為因應碳中和的挑戰，已成立中鋼節能減碳及碳中和推動小組，並訂定碳中和目標及路徑，包括發展低碳高爐、鋼化聯產、氫能煉鋼等技術，以實現低碳轉型，並將以107年為基準年，短期於114年減碳7%、中期於119年減碳22%、且力求長期於139年(西元2050年)達成碳中和的挑戰目標。

會中並選出第18屆11席董事為翁朝棟、曾文生、劉明忠、王錫欽、黃建智、翁政義、楊岳崑、陳春生、張學斌、洪敏雄、高蘭芬。

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