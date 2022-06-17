輪胎行惡火高溫破千度！消防員悲曝：遺體與鋼筋扭一起

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新竹市消防局表示，當晚約在22時06分鐘獲報，便緊急出動搜救人員到場馳援，多名義消也加入滅火、救人行列，最後共計出動轄區中山分隊、2個大隊及7個支援分隊，共165人連夜搶救、撲滅火勢，期盼能儘早救出受困者。
據在現場救災的消防員指出，人員到場時該棟鐵皮屋已全面燃燒，並伴隨著多起爆炸聲，火勢發展相當快速，因此立即回報，將二級火警升級成三級警戒，而當下鐵皮屋的四面窗戶不斷竄出大火，兩層樓間的橫樑嚴重變形，二樓地板已近乎半塌，預估火場溫度至少有7、800度，甚至可能有破千度。
為了加速救災作業，消防員也請輪胎行屋主回想，受困家人的可能位置，屋主也回應「二媳婦和妻子在起火時往屋裡跑」，消防員拼湊相關線索後，在火勢得到控制後，直奔可能位置進行搜救，很快地就找到7具遺體，但還有其中1具死者遺體，因被高溫燒至變形的鋼梁壓住而扭在一起，讓搜救人員來回尋了3次，耗時將近40分鐘，才順利找到最後一位罹難者遺體。
新竹市副市長沈慧虹，今（17）日中午也到中山分隊，向準確判斷現場狀況的消防弟兄，致上感謝與敬意，並發放加菜金6萬元，謝謝人員在當天最短時間內，完成搶救任務。（編輯：林莞茜）
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