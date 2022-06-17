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輪胎行惡火高溫破千度！消防員悲曝：遺體與鋼筋扭一起

▲新竹輪胎行逆子縱火8死。（圖／翻攝畫面）
▲新竹輪胎行逆子縱火8死。（圖／翻攝畫面）

編輯中心／綜合報導

2022-06-17 18:46:08

新竹輪胎店15日晚間10時許發生大火，最終慘釀8死，由於起火點堆放物品多屬易燃物，讓火勢一發不可收拾，據新竹市消防局消防員指出，當晚獲報後，約3分鐘就趕抵現場，但鐵皮屋已完全燃燒、濃煙沖天，研判火場內溫度至少有7、800度，甚至可能破千度，二樓地板也近乎半塌，兩層樓間的橫樑嚴重變形，因此緊急將火警升級成三級警戒，並急擴增救援人力，也請屋主盡可能回想受困人員可能位置，消防員才能根據線索直奔可能點救人，最後雖很快得找到7具遺體，但其中1人遺體，卻被變形的鋼梁壓住而扭在一起，最後翻了40分鐘才找到。

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▲警方公布火場示意圖。（圖／新竹市政府提供）
▲新竹輪胎行火警，8名罹難者位置示意圖。（圖／新竹市政府提供）


新竹市消防局表示，當晚約在22時06分鐘獲報，便緊急出動搜救人員到場馳援，多名義消也加入滅火、救人行列，最後共計出動轄區中山分隊、2個大隊及7個支援分隊，共165人連夜搶救、撲滅火勢，期盼能儘早救出受困者。

據在現場救災的消防員指出，人員到場時該棟鐵皮屋已全面燃燒，並伴隨著多起爆炸聲，火勢發展相當快速，因此立即回報，將二級火警升級成三級警戒，而當下鐵皮屋的四面窗戶不斷竄出大火，兩層樓間的橫樑嚴重變形，二樓地板已近乎半塌，預估火場溫度至少有7、800度，甚至可能有破千度

▲新竹輪胎行逆子縱火8死。（圖／翻攝畫面）
▲新竹輪胎行15日晚間大火，消防員研判火場溫度很可能破千度，8人因此命喪火窟。（圖／翻攝畫面）

為了加速救災作業，消防員也請輪胎行屋主回想，受困家人的可能位置，屋主也回應「二媳婦和妻子在起火時往屋裡跑」，消防員拼湊相關線索後，在火勢得到控制後，直奔可能位置進行搜救，很快地就找到7具遺體，但還有其中1具死者遺體，因被高溫燒至變形的鋼梁壓住而扭在一起，讓搜救人員來回尋了3次，耗時將近40分鐘，才順利找到最後一位罹難者遺體。

新竹市副市長沈慧虹，今（17）日中午也到中山分隊，向準確判斷現場狀況的消防弟兄，致上感謝與敬意，並發放加菜金6萬元，謝謝人員在當天最短時間內，完成搶救任務。（編輯：林莞茜）

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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