房市／申請房貸換工作會有影響嗎？「這狀況」利率恐變高
有民眾購買預售屋，近日即將交屋，得開始準備申辦貸款，但因剛好碰上工作轉換的時間點，令人不免擔憂「會不會因此影響貸款條件？」對此，專家指出，如果已經找到下一份工作，通常問題不大，但就怕「裸辭」，對銀行來說就會有風險，此時就必須透過出示有力的財力證明或保人，才有可能不影響貸款條件。
民眾陳小姐2年多前簽下一戶預售屋，近期建商通知預售屋可以提前完工交屋，但剛好轉換工作的她，不免擔憂會不會因為辭去原先工作，而新工作還有3個月試用期，此時申辦貸款的條件因而受到影響？對此，信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，銀行評估貸款條件，主要依申貸人前一年度的所得資料，以及近幾個月的薪資證明，以便判斷申貸人是否有穩定的收入；因此，即使剛好轉換工作期間要辦房貸，但只要能出示前一份工作的所得資料，以及新工作的收入證明，通常影響不大，尤其若新工作是百大或國營企業等，基本上不需要太擔心。
不過，曾敬德提醒，如果是辭去原本工作，但還未找到下一份工作者，這段就業空窗期間申辦房貸，條件就即有可能不如預期，利率恐怕就會比較高。
大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡進一步說明，個人的收入、任職企業，通常會影響房貸利率，而物件座落的地點、屋況等條件，則會影響貸款成數。因此，如果申辦房貸時，可以提供原本工作的扣繳憑單，並根據各家銀行要求，提供新工作的任職證明等文件，對於利率影響不會太大，除非是還沒有找到下一份工作，「可能就要提供比較強力的財力證明」，例如存款、定存、儲蓄險等證明，或是找有穩定收入的二等親以內親人擔任保人。