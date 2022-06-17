特企／富邦人壽鼓勵ESG研究　特設「永續發展論文獎」

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ESG趨勢連結產學合作 特別設立「永續發展論文獎」
產學合作一直是富邦人壽積極深耕的方向，透過「富邦人壽管理博碩士論文獎」鼓勵同學主動發現研究問題，從策略思考、整合分析的梳理過程，提升個人職場競爭力，而論文研究的核心價值在於契合環境需要，且必須不斷隨著產業的創新而創新。
富邦人壽總經理陳俊伴表示，企業營運應兼顧環境、社會與商業三面向發展，在經營決策流程中更要具備ESG永續思維，並透過分析研究驗證實務效益；為使學界繼續加大研究，今年與管科會攜手關注ESG議題，特別設立「永續發展論文獎」，期盼藉由學術與實務界共同推進，持續拓展管理學領域更廣泛之應用，使ESG因素與企業經營和策略管理相互整合，進而影響市場推動產業永續。
中華民國管理科學學會理事長陳振遠表示，ESG不只是企業的經營課題，也是學術研究可以耕耘的方向，過去已有學者探究ESG永續因子對績效之影響，未來可以從管理策略層面切入，從企業視角分析實務現象，並基於理論架構發展學術研究，深入歸納理論、工具與方法，有助於解決問題，延展ESG運用範疇。
知識領航永續培育 鼓勵管理學研究將頒百萬獎學金
今年不僅特設「永續發展論文獎」，為擴大研究獎勵，除特優、佳作與最佳實務應用獎外，各獎項也增加設立優等獎，總計將頒出超過100萬元獎助學金。此外，為持續挖掘優秀人才，富邦人壽每年都會在「富邦人壽管理博碩士論文獎」頒獎典禮中，發送企業職缺媒合信函給予入選決選的同學，藉此提供求職機會給參賽同學，讓同學能繼續發揮研究的精神，繼續往個人職涯目標努力邁進。不僅如此，獲得此獎項肯定的博碩士生，能為未來求職加分、脫穎而出，成功爭取各大企業入門票。
為鼓勵年輕世代保有勇於挑戰、不屈不撓的心，富邦人壽與管科會搭建師生學術研究交流平台「富邦人壽管理博碩士論文獎」，呼應產業發展趨勢，持續注入不同思維與作法，讓研究不再乏味，藉由研究成果的展現，真實回應企業需求，也讓各界看見年輕學子無限潛能。