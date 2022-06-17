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特企／富邦人壽鼓勵ESG研究　特設「永續發展論文獎」

▲富邦人壽管理博碩士論文獎鼓勵ESG研究，今年特設「永續發展論文獎」！（圖／品牌提供）
▲富邦人壽管理博碩士論文獎鼓勵ESG研究，今年特設「永續發展論文獎」！（圖／品牌提供）

本報訊

2022-06-17 18:41:50

富邦人壽連續七年與中華民國管理科學學會（以下簡稱管科會）合作推動「富邦人壽管理博碩士論文獎」，此為全台歷史最悠久且具影響力的管理學界指標性獎項，致力培育台灣優秀管理人才。隨著ESG逐漸成為企業營運顯學，富邦人壽藉由辨識、評估、管理與監控ESG的風險與機會，提升企業效能，並發展創新行動方案，貫徹永續理念於保險業務及商品，引領綠色金融發展之際，今年以「知識領航、永續培育」為主題，大力支持學界研究朝ESG領域推進，特別設立「永續發展論文獎」，另除特優、佳作與最佳實務應用獎外，為擴大獎勵師生增設優等，獎助學金總計超過100萬元，鼓勵師生積極產出具實務價值之研究成果。

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「全國管理碩士論文研討會」自1991年6月由管科會首度舉辦，2015年富邦人壽成為獨家冠名企業後，不斷銜接實務業界延續學術研究價值，2019年除原有碩士、EMBA組外，亦新增博士組。「富邦人壽管理博碩士論文獎」在企業大力挹注下，賽事層級與規模提升，每年更吸引全台近千名管理學研究領域師生投入，成為台灣學術界規模最大、備受業界矚目的重磅級論文獎項。同時基於環境保護的社會責任，論文獎持續以線上數位收件方式，減少紙張用量、落實節能減碳，收件時間延長至2022年7月7日下午6時止，歡迎師生踴躍參與。

ESG趨勢連結產學合作　特別設立「永續發展論文獎」

產學合作一直是富邦人壽積極深耕的方向，透過「富邦人壽管理博碩士論文獎」鼓勵同學主動發現研究問題，從策略思考、整合分析的梳理過程，提升個人職場競爭力，而論文研究的核心價值在於契合環境需要，且必須不斷隨著產業的創新而創新。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，企業營運應兼顧環境、社會與商業三面向發展，在經營決策流程中更要具備ESG永續思維，並透過分析研究驗證實務效益；為使學界繼續加大研究，今年與管科會攜手關注ESG議題，特別設立「永續發展論文獎」，期盼藉由學術與實務界共同推進，持續拓展管理學領域更廣泛之應用，使ESG因素與企業經營和策略管理相互整合，進而影響市場推動產業永續。

中華民國管理科學學會理事長陳振遠表示，ESG不只是企業的經營課題，也是學術研究可以耕耘的方向，過去已有學者探究ESG永續因子對績效之影響，未來可以從管理策略層面切入，從企業視角分析實務現象，並基於理論架構發展學術研究，深入歸納理論、工具與方法，有助於解決問題，延展ESG運用範疇。

知識領航永續培育　鼓勵管理學研究將頒百萬獎學金

今年不僅特設「永續發展論文獎」，為擴大研究獎勵，除特優、佳作與最佳實務應用獎外，各獎項也增加設立優等獎，總計將頒出超過100萬元獎助學金。此外，為持續挖掘優秀人才，富邦人壽每年都會在「富邦人壽管理博碩士論文獎」頒獎典禮中，發送企業職缺媒合信函給予入選決選的同學，藉此提供求職機會給參賽同學，讓同學能繼續發揮研究的精神，繼續往個人職涯目標努力邁進。不僅如此，獲得此獎項肯定的博碩士生，能為未來求職加分、脫穎而出，成功爭取各大企業入門票。

為鼓勵年輕世代保有勇於挑戰、不屈不撓的心，富邦人壽與管科會搭建師生學術研究交流平台「富邦人壽管理博碩士論文獎」，呼應產業發展趨勢，持續注入不同思維與作法，讓研究不再乏味，藉由研究成果的展現，真實回應企業需求，也讓各界看見年輕學子無限潛能。

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