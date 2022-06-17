吉卜力催淚神片《螢火蟲之墓》 　高畑勲真跡首來台展出

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這次展覽是由東京國立近代美術館和吉卜力工作室共同策劃，展件高達2,000件，自2019年開始於日本巡迴展出，完整呈現高畑勲導演對日本動畫的影響力及與吉卜力工作室密不可分的關係；從生平介紹到創作起源、故事靈感、分鏡手稿及影像，逐一透析大師的內心，了解他對作品的執著與堅持。
高畑勲（1935-2018）自1960年代起橫跨半世紀，持續引領著日本動畫發展的重要電影導演。在1985年，他與宮崎駿共同創立吉卜力工作室，並發掘了音樂奇才久石讓為電影配樂大師。高畑勲所製作的歷來作品包括「小天使」、「螢火蟲之墓」、「輝耀姬物語」等許多經典動畫巨作。
館內規畫出4大展區
第一區 出發點-點燃動畫世界的熱情
本區呈現動畫導演高畑勲於1959年進入東映動畫公司後，目標成為動畫導演的創作歷程。聚焦於高畑勲首部執導的長篇動畫電影「太陽王子 霍爾斯的大冒險」（1968年）中，和製作團隊的同事們一起嘗試以集團製作方式，建構出複雜的作品世界觀，並揭開為何這部作品能成為日本動畫史上劃時代鉅作的秘辛。
第二區 日常生活的喜悅-開拓動畫的全新領域
高畑勲導演離開東映動畫後，以作品「小天使」（1974年）開始，「萬里尋母」（1976年）、「小安妮」（1979年）這些一連串的電視名作系列，將動畫邁向一個新的境地。
儘管電視動畫有著每週都必須完成一集的時間限制，但高畑勲導演仍集中精神注重在動畫的表現上，將食衣住行和自然相關的日常生活細膩描寫，創造出一年52集生氣勃勃的大眾通俗電視劇。透過分鏡圖、LAYOUT構圖手稿、背景畫等進一步靠近高畑勲導演的創作世界。
第三區 著眼日本文化-過去和現代的對話
在電影「小麻煩千惠」（1981年）、「大提琴手高修」（1982年）之後，高畑勲導演開始著重以日本為故事背景出發，生動展現日本風土民情和庶民生活的真實感。這樣的想法，也在吉卜力工作室製作的「螢火蟲之墓」（1988年）、「兒時的點點滴滴」（1991年）、「平成狸合戰」（1994年）三部經典作品中呈現。聚焦於日本人在二戰中、戰後重新與現代世界接軌的詮釋與描述，及以「圍繞在村落周圍的山、林和草原」為主題的發展上。
第四區 傳統的躍動-嶄新動畫領域的挑戰
90年代高畑勲導演埋首於傳統繪卷的研究，探索人物與背景一體化的全新動畫表現風格。而這也在「隔壁的山田君」（1999年）和「輝耀姬物語」（2013年）中開花結果。在作品中利用數位技術，挑戰手繪線條的水彩畫風技法，達成與以往賽璐珞原畫截然不同的表現方式。