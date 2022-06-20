房市／商用不動產H1交易歷年次高　信義全球：3因素支撐

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信義全球資產總經理柯宏安表示，上半年商用不動產市場主要有三項因素支撐：第一，疫情爆發讓消費習慣改變，電商運輸業對物流倉儲購置布局更為積極迫切；第二，台商回流與產業升級營運，除設立工廠外，對於辦公室需求更明顯；第三，有了前述產業需求實力為後盾，保險業更能勇於布局收益型標的，今年上半年保險業投資商用不動產就達254億，也是有統計以來的保險業歷年H1最高記錄。不過，上半年商用市場並非沒有隱憂，在疫情升溫、央行連續信用管制政策，在3月升息1碼後，已看到Q2（273億元）交易規模比Q1（428億元）縮減。
柯宏安總經理進一步分析下半年商用不動產市場可能趨勢：第一，Q3商用市場調節觀望遞延的機會高。目前俄烏戰爭、原物料成本飆漲、國際股匯市波動、國內疫情未緩解下，加上6/16央行為調節通膨壓力與穩定經濟，宣布再度升息半碼，都預先為下半年市場投下變數。
第二，自用型買方仍是主力但購置會趨謹慎。面對經濟情勢變動，企業資金運用會更注意營運成本與股匯利率的風險變動衝擊，短期會更專注本業，會以體質佳的企業較會持續購置資產。
第三，收益型買方購置區位移動但難度也提高。在持續升息壓力下，收益型買方勢必提高租金要求報酬率標準，包含壽險業者也是，但北部已不易有高投報產品，因此由北往南佈局會更明顯，甚至像物流倉儲類等工業地產才可能有較高投報。
第四，實質需求遞延至Q4出籠機率高。這幾年台商大舉回流，整體產業發展體質佳，企業購置商用不動產的實質需求應不至消失，若Q3整體經濟狀況無惡化且疫情能降溫，預估實質需求壓抑遞延至Q4出籠機率較高。
面對快速變動局勢，信義全球資產總經理柯宏安也提醒，置產商用不動產的企業有三項需注意點：首先，面對升息壓力有些屋主可能希望漲租，對於標的條件好或營運實力強的承租企業，可能還有機會調漲，但若標的條件較差或承租方付租能力較低者，調租可能導致承租戶搬離，反而會面對空置與貸款利息的兩頭壓力；其次，收益型買方在移動投資區位時，需留意不同地區及產品會有不同的投資效益與風險性，投資佈局上應注意平衡；最後，政府信用管制政策會影響企業的可運用資金深度，而商用不動產有交易金額規模大的特性，因此買賣方在交易過程中，更需注意資金無法到位所造成的交易糾紛風險。