戶頭剩7000！許藍方官司打到沒錢請律師　親赴北院說清楚

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另外，因許藍方的委任律師首次開庭時，要求法官採不公開方式審理，因此，許藍方進入法庭期間，陪同許藍方來法院的友人跟媒體透露，康鈞尉的私生活真的很亂，剛好許藍方又認識康鈞尉，但跟康鈞尉傳訊息的女性不只許藍方一人，就連康存檔的照片，也有其他女性。
友人表示，康提供妻子的對話，是可利用電腦變造的「TXT」文字檔；而鏡週刊使用的對話也非原始對話，而是示意圖，猜測很可能是擷取康鈞尉與其他女性的私密對話紀錄，再配上許藍方的大頭照，就說她是小三，重點是，康、許雙方都沒有原始對話紀錄，這個指控讓許藍方百口莫辯！
友人也說，許藍方一直認為如果有誤會就講清楚，但直到收到律師高額帳單，發現她付不起，最後沒錢請律師，就親自出庭把話講清楚。
鏡週刊去年報導許藍方曖昧大學的已婚學長、台安醫院復健科名醫康鈞尉，並指康妻2020年11月間偶然在電腦中發現丈夫與許的鹹濕對話，還傳送她的乳溝照給康，許後來收到律師函要求公開承認婚外情，但她未回應，被康妻提告求償300萬元精神慰撫金。
許藍方5月18日首度出庭時，堅稱與康鈞尉沒有男女交往關係，雙方以「學長、學妹」互稱，稱是康鈞尉主動對她曖昧，「他來找我，不是我找他。」