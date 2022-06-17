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戶頭剩7000！許藍方官司打到沒錢請律師　親赴北院說清楚

▲「最美性學博士」許藍方親自赴北院出庭。（圖／記者潘千詩攝，2022.06.17）
▲「最美性學博士」許藍方親自赴北院出庭。（圖／記者潘千詩攝，2022.06.17）

記者潘千詩／台北報導

2022-06-17 18:36:22

「最美性學博士」許藍方被控不倫已婚醫師康鈞尉，遭康妻求償300萬元。台北地院今（17）日下午再開庭，但竟然是許藍方親自應戰，沒有律師陪同。她說，戶頭只剩7000元，請不起律師，只好解除委任。說道委屈處，許藍方眼眶泛淚，強忍眼淚掉下來。全案今辯論終結，法官諭知7月6日宣判。

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歷經約2小時的閉門審理，許藍方離開法庭時告訴媒體，法官非常好，讓她把能講的講清楚、該陳述的都照實陳述，因此，她沒有預期判決結果，其他就交給法官決定，「尊重法官」。許也透露，她收入本來就沒有很充足，目前戶頭剩7000元，現在就是沒有錢，不然怎會解除委任。

▲「最美性學博士」許藍方親自赴北院出庭。（圖／記者潘千詩攝，2022.06.17）
▲「最美性學博士」許藍方親自赴北院出庭。（圖／記者潘千詩攝，2022.06.17）
另外，因許藍方的委任律師首次開庭時，要求法官採不公開方式審理，因此，許藍方進入法庭期間，陪同許藍方來法院的友人跟媒體透露，康鈞尉的私生活真的很亂，剛好許藍方又認識康鈞尉，但跟康鈞尉傳訊息的女性不只許藍方一人，就連康存檔的照片，也有其他女性。

友人表示，康提供妻子的對話，是可利用電腦變造的「TXT」文字檔；而鏡週刊使用的對話也非原始對話，而是示意圖，猜測很可能是擷取康鈞尉與其他女性的私密對話紀錄，再配上許藍方的大頭照，就說她是小三，重點是，康、許雙方都沒有原始對話紀錄，這個指控讓許藍方百口莫辯！

友人也說，許藍方一直認為如果有誤會就講清楚，但直到收到律師高額帳單，發現她付不起，最後沒錢請律師，就親自出庭把話講清楚。

鏡週刊去年報導許藍方曖昧大學的已婚學長、台安醫院復健科名醫康鈞尉，並指康妻2020年11月間偶然在電腦中發現丈夫與許的鹹濕對話，還傳送她的乳溝照給康，許後來收到律師函要求公開承認婚外情，但她未回應，被康妻提告求償300萬元精神慰撫金。

許藍方5月18日首度出庭時，堅稱與康鈞尉沒有男女交往關係，雙方以「學長、學妹」互稱，稱是康鈞尉主動對她曖昧，「他來找我，不是我找他。」

▲許藍方平時衣著保守，走專業、氣質路線。（圖／許藍方博士 Dr. Gracie臉書）
▲許藍方平時衣著保守，走專業、氣質路線。（圖／許藍方博士 Dr. Gracie臉書）

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