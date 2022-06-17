傳奇AV女優「超醜素顏照」曝光 男星：比全裸炸毛還犧牲
以影集《AV帝王》一脫成名，扮演傳奇日本AV女優黑木香的女星森田望智，在最新電影《尋人啟弒》中飾演一名重度憂鬱、厭世、求死的女子，她透過網路論壇尋求連續殺人魔「殺死她」。她片中以素顏戴厚重眼鏡扮醜，讓觀眾根本認不出來是「黑木香」本人，男主角佐藤二朗在首映會上，戲稱可能是繼《AV帝王》全裸並露出腋毛後「最大犧牲演出」。
森田望智自2011年出道以來，在日本影壇默默耕耘於大小螢幕中，演藝路上最大轉折點，是從2019年及2021年的《AV帝王》第一、二季飾演女主角黑木香，在極具挑戰性的演出，使她開始廣受矚目，還贏得第24屆釜山國際影展「亞洲內容獎」的最佳新人獎。
《尋人啟弒》導演片山慎三是《AV帝王》第一季全集數的副導演，在跟森田望智因戲結緣後，便力邀她在他第二部電影中客串一名重要角色，兩人也在今年日本上映後，被週刊爆出早以在《AV帝王》後就開始祕戀快2年，算是這齣戲外另一個意外插曲。
森田望智這次飾演厭世女子內藤葵，為了電影角色跟導演片山慎三數次討論，由於她性格比較開朗陽光，在片中需要極度厭世到毫無任何生命力，為此她下足功課，甚至直接要求全場不用化妝，刻意蓬頭垢面到拍攝結束，殺青後她仍覺得有點走不出這個角色，每天上戲笑稱希望導演趕快殺青，讓她快點被男主角佐藤二朗一槌斃命。《尋人啟弒》已在台上映。
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