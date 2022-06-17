石斑魚禁藥門　11養殖場檢驗報告出爐

針對各界關切中國10片面暫停我國石斑魚輸入，農委會今（17）日表示，聲稱用藥檢出的2艘活魚運搬船，行政院農業委員會漁業署已從魚貨來源的11家養殖場進行採檢養殖場內的魚體、底土及池水，送已取得通過衛福部食藥署「實驗室品質管理規範-測試結果之品質管制」及財團法人全國認證基金會(TAF)ISO/IEC 17025測試結果顯示，包含四環黴素類、孔雀綠/還原型孔雀綠、結晶紫/還原型結晶紫等皆未檢出。透過科學證據證明我國的石斑魚安全無虞，這些檢測數據將循兩岸動植物檢疫平台提供給中方，也請國人多加享用國產石斑，支持台灣石斑產業。
農委會說明，中國大陸暫停進口後，已備妥相關輔導產業因應措施，維護漁民權益，在外銷部分，提出「海外拓銷獎勵」及「海外廣宣與拓銷活動」等兩措施。其中「海外拓銷獎勵」將針對出口亞洲市場及其他國家，如美國、加拿大、歐盟、紐澳及中東等的石斑魚產品進行補助，外銷亞洲國家獎勵標準為海運每公斤40元、空運每公斤75元，其他國家則為海運每公斤50元、空運每公斤90元；另針對石斑魚魚片及輪切等產品，每公斤將再加碼10元獎勵，鼓勵業者外銷符合歐美消費者飲食習慣的石斑魚產品。此外，農委會將與外貿協會合作，輔導業者與海外通路如百貨、超市、賣場、餐飲通路等舉辦廣宣與拓銷活動，向國外消費者介紹我國優質石斑魚。
農委會進一步說明，為使國人享受高貴不貴又有品質的石斑，在內銷部分，相關措施包括，政策性農業專案貸款加碼補助漁民1年免負擔貸款利息(0.79%-1.29%)，包括「輔導漁業經營貸款」、「青壯年農民從農貸款」、「農民經營及產銷班貸款」，協助漁民延養石斑魚12個月，以利養殖漁民渡過延養期間資金需求，預計實施期間自6月至2022年5月止。
另針對加工凍儲補貼，針對去鱗、去鰓、去內臟的三清品項每公斤40元，切片或塊每公斤50元。國內行銷包括自6月11日起「漁業嘉年華」、「鱻魚購」、「農產嘉年華」等3大電商平台促銷，另連鎖超市如全聯、楓康及便利商店萊爾富等，自即日起辦理促銷及搭贈，增加國內市場普及度及方便採購，並待疫情舒緩後，餐廳宴會桌菜辦理採購獎勵專案，擴大流通量。
農委會強調，為維護水產品安全，政府跨部會從生產到上市進行抽查把關。漁業署為確保食魚安全，在生產階段、未上市前，歷年都依風險辦理未上市水產品產地監測至檢驗合格，才能上市。農委會對國產水產品安全性有信心，請國人安心消費國產水產品。