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「貓傳人」首例！確診貓咪「噴嚏」襲擊　獸醫確診發燒

▲獸醫正在幫貓做病毒檢測。示意圖，非當事貓咪。（圖／美聯社／達志影像）
▲獸醫正在幫貓做病毒檢測。示意圖，非當事貓咪。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-06-17 18:48:44

在新冠肺炎疫情爆發後，常能聽到主人染疫後將新冠肺炎傳染給寵物的案例，不過泰國近日有研究證實，染疫的貓咪也有可能會作為傳染媒介將病毒散播給人類，去年泰國一隻寵物貓在打噴嚏之後，就將病毒傳染給獸醫，成為第一件疑似「貓傳人」的案例。不過專家仍強調，「貓傳人」的風險仍相當低。

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根據《紐約時報》報導，泰國宋卡王子大學的科學家公布研究報告指出，曼谷有一對父子在去年8月染疫住院，家裡的寵物貓則被送到動物醫院接受檢測。當時這隻貓看上去十分健康，於是獸醫就放鬆警惕，雖然有戴著手套以及口罩，但未配戴護目鏡或是面罩。

在獸醫進行檢體採集時，貓朝著獸醫的臉打了個噴嚏。過了不到一個禮拜，這名獸醫就出現了新冠肺炎的症狀，包括咳嗽以及發燒，進行病毒檢測後呈現陽性。由於貓的檢測是陽性，加上病毒載量極高，且獸醫沒有與新冠肺炎患者進行接觸，因此他認為自己是被貓感染。

進行基因定序之後發現，貓的主人、貓和獸醫都感染了相同版本的Delta變異株，這種病毒與當地其他患者身上提取到的病毒樣本都不一樣，而獸醫先前也未與貓的主人有過接觸，因此專家證實，獸醫是在未作好防護措施的情況下，因貓的噴嚏而染疫。

專家指出，「人傳貓」的可能性大於「貓傳人」，但從這個案例可見，人們在染疫後也應為寵物進行防疫措施，避免牠們被感染後再傳給人類。美國疾病管制暨預防中心（CDC）建議染疫患者應避免與寵物接觸，「如果你被判定需要遠離人群的話，那就代表你具有潛在的傳染性，因此你同時也應該遠離動物」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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