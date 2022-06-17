「貓傳人」首例！確診貓咪「噴嚏」襲擊　獸醫確診發燒

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在獸醫進行檢體採集時，貓朝著獸醫的臉打了個噴嚏。過了不到一個禮拜，這名獸醫就出現了新冠肺炎的症狀，包括咳嗽以及發燒，進行病毒檢測後呈現陽性。由於貓的檢測是陽性，加上病毒載量極高，且獸醫沒有與新冠肺炎患者進行接觸，因此他認為自己是被貓感染。
進行基因定序之後發現，貓的主人、貓和獸醫都感染了相同版本的Delta變異株，這種病毒與當地其他患者身上提取到的病毒樣本都不一樣，而獸醫先前也未與貓的主人有過接觸，因此專家證實，獸醫是在未作好防護措施的情況下，因貓的噴嚏而染疫。
專家指出，「人傳貓」的可能性大於「貓傳人」，但從這個案例可見，人們在染疫後也應為寵物進行防疫措施，避免牠們被感染後再傳給人類。美國疾病管制暨預防中心（CDC）建議染疫患者應避免與寵物接觸，「如果你被判定需要遠離人群的話，那就代表你具有潛在的傳染性，因此你同時也應該遠離動物」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。