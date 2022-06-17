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揭「螢火蟲之墓」製作歷程！吉卜力高畑勲展北流開幕　

▲「吉卜力動畫大師－高畑勲展」今（17）日於台北流行音樂中心開幕。（圖／記者李琦瑋攝，2022.06.17）
▲「吉卜力動畫大師－高畑勲展」今（17）日於台北流行音樂中心開幕。（圖／記者李琦瑋攝，2022.06.17）

記者李琦瑋／台北報導

2022-06-17 20:53:40

享譽國際的日本動畫電影「螢火蟲之墓」賺人熱淚，許多人誤以為是宮崎駿的作品，但其實是吉卜力另一位天才導演高畑勲的代表作之一。「吉卜力動畫大師－高畑勲展」首度移師海外，今（17）日在台北流行音樂中心開幕，展覽包含「螢火蟲之墓」、「輝耀姬物語」等作品幕後歷程，如動畫真跡手稿、創作筆記等。

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吉卜力工作室會長星野康二在開幕記者會上，透過視訊表示，非常幸運能在疫情之下，於台北流行音樂中心順利開展，吉卜力工作室曾在2020年4月於高畑勲故鄉、日本岡山縣，在疫情狀況下推動展覽，很艱辛，此次台灣也碰到疫情問題，感謝聯合數位文創、NHK等促成展覽，得知電影公司將於7月推出高畑勲影展，也非常感謝，希望有更多人認識高畑勲作品。

吉卜力工作室展覽製作人田中千義接受媒體聯訪表示，此次展覽最珍貴的就是可以見到手稿，尤其初期高畑勲擔任動畫導演時，宮崎駿是在他手下擔任作畫導演，因此展覽中也可以看到許多手稿是出自宮崎駿筆下，這些展品值得大家期待。

聯合數位文創董事長李彥甫提到，這已經是聯合數位文創引進吉卜力工作室第3項展覽，這次展件相當豐富，除了能一窺吉卜力動畫電影的製作秘密外，還有超多吉卜力周邊商品，好拍、好買，絕對滿足粉絲期待！

▲「吉卜力動畫大師－高畑勲展」揭露「螢火蟲之墓」、「輝耀姬物語」等作品幕後歷程。（圖／記者李琦瑋攝，2022.06.17）
▲「吉卜力動畫大師－高畑勲展」揭露「螢火蟲之墓」、「輝耀姬物語」等作品幕後歷程。（圖／記者李琦瑋攝，2022.06.17）
此次展覽可看到高畑勲一生最完整的動畫作品，從生平介紹到創作起源、故事靈感、分鏡手稿及影像，逐一透析大師的內心，了解他對作品的執著與堅持，以及如何改變日本的動畫樣貌並發揮影響力，展覽中除了分鏡手稿、人物場景設定等，還將首度公開高畑勲導演的創作筆記。

高畑勲從東映時期首部執導的長篇動畫電影《太陽王子霍爾斯的大冒險》（1968）開始，建構超複雜世界觀的過程，這部動畫也是高畑勲首次與宮崎駿合作，可以從中窺探宮崎駿還是新人時期，擔任美術設計的風采。

離開東映後，高畑勲以「小天使」為起點，製作「萬里尋母」「小安妮」一系列世界名作電視動畫，在日本締造極高收視率，之後，高畑勲著重以日本為故事背景，展現日本風土民情和庶民生活真實感，呈現在「螢火蟲之墓」、「兒時的點點滴滴」、「平成狸合戰」3部經典作品。

▲「吉卜力動畫大師－高畑勲展」展出動畫「小天使」的手稿、構圖系統等。（圖／記者李琦瑋攝，2022.06.17）
▲「吉卜力動畫大師－高畑勲展」展出動畫「小天使」的手稿、構圖系統等。（圖／記者李琦瑋攝，2022.06.17）
90年代高畑勲埋首於日本繪卷文化的研究，探索人物與背景一體化的動畫新風格表現，這也在「隔壁的山田君」、「輝耀姬物語」2部作品中開花結果，挑戰手繪線條的水彩畫風格，達成與以往賽璐珞原畫呈現、和過去截然不同的表現方式。

展覽也揭露許多令人意外的創作歷程，包括擁有超高人氣的動畫「哆啦A夢」誕生竟與高畑勲有關，當時為將漫畫實現電視化，便是由高畑勲製作企劃書，甚至得到原作漫畫家的認可；未能製作成動畫電影的「長襪皮皮」，吉卜力工作室則將活潑女孩的日常生活形象，運用在「熊貓家族」小女孩美美子身上。

「吉卜力動畫大師－高畑勲展」將於明天至9月25日在台北流行音樂中心展出。

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