Novavax疫苗EUA通過！18歲以上成人可打 兩劑需間隔3週
衛生福利部食品藥物管理署為因應新型冠狀病毒疾病疫情防疫需求，今（17）日召開專家會議，討論Novavax疫苗專案輸入申請案。
食藥署表示，經審查Novavax疫苗的品質、安全及療效資料，整體評估並考量國內緊急公共衛生需求，與會專家建議同意依據藥事法第48條之2規定，核准Novavax疫苗專案輸入，適用於18歲以上成人主動免疫接種以預防COVID-19，用法用量為施打兩劑，每劑0.5毫升(含5毫克的SARS-CoV-2棘蛋白)，兩劑施打間隔3週。
在18歲以上成人的臨床試驗中，受試者最常見的不良反應為注射部位壓痛、注射部位疼痛、疲勞、肌痛、頭痛、全身無力、關節痛和噁心或嘔吐，不良反應的嚴重程度通常為輕度至中度。未來食藥署將持續監控國內外接種COVID-19疫苗的安全警訊，分析評估疫苗不良事件通報資料，執行安全監視機制，保障民眾接種疫苗之安全。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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