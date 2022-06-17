偷拍女法官隱私　桃院法官蔡政佑撤職2年確定

桃園地院刑事庭法官蔡政佑，前年懷疑同辦公室的曾姓女法官婚外情，拿手機翻拍對方電腦對話紀錄向院長檢舉，沒想到竟是烏龍一場，反遭曾女提告妨害秘密。蔡男也遭法評會移送懲戒法院。職務法庭認為，蔡無法讓大眾信任他會依法審判、保障人權，判撤職，停止任用2年。蔡上訴，第二審今（17）日駁回上訴確定。
第二審認為，蔡政佑對隱私權的侵害深刻且強烈，其人格圖像「有探人隱私之欲念，不惜觸犯刑法來滿足此等欲念，且輕忽隱私內容會在群體間流動之可能」，另從「大膽且毫無心理顧忌地持續深入探究他人私密生活（已得知女法官單身無婚外情，猶不停止窺視行為上），事後又有自我合理化之言行」等外在行止為判斷，蔡所呈現的「性格缺失」，足使社會大眾對其「法官適任性」產生強烈質疑，連一般公務員也不適任。
第二審表示，《法官法》規定「法官不得為有損其職位尊嚴或職務信任之行為」，並不以執行職務的行為為限，蔡已不具「法官適任性」，就算第一審判決有缺失，「結論仍妥適」，應該維持，駁回蔡的上訴。
蔡政佑因介紹在醫院任職的巫姓友人認識同辦公室的曾姓女法官，但不知道2人相識後進而交往。2020年5月25日午休時段，蔡趁獨自在辦公室的機會，偷看曾女電腦內的LINE對話紀錄，發現巫男稱曾女「老婆」，懷疑2人「婚外情」，他立刻用手機翻拍曾、巫的LINE對話，向院長檢舉。
直到桃園地院行政調查時，曾女赫然發現遭偷拍，她向法院舉證，澄清自己與巫男均已無婚姻關係，沒有不當交往。事後曾女為抓出偷拍者，自行架設微型攝影機，沒想到在同年6月17日拍到蔡二度偷拍她的電腦。曾姓女法官提起妨害秘密告訴，去年10月，蔡遭判5月得易科罰金之刑定讞。