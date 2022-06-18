峮峮擇偶條件曝光！不碰天蠍男「獅子也不行」　親揭原因

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每週在17LIVE《李岳Fun4夜》總能看到李岳讓來賓輕鬆一吐心裡話，日前節目上連線對談轉戰主持表現亮眼的啦啦隊女神峮峮，李岳幫大家提問下，不但讓峮峮默默就把粉絲在IG提出的問題都回答完，峮峮還講出不少心底話，例如她有段工作上情緒低潮，當時是靠著一位貼心的好友藉著把自己的貓送來陪伴峮峮兩三個禮拜，讓貓醫生療癒治好了峮峮，峮峮現在自己也養了一隻愛貓pepper（胡椒），解密了她養貓的緣由；峮峮跳啦啦隊表現搶眼，網友問她會不會加入《全明星運動會》，峮峮直說：「不可能，因為全明星跟飢餓遊戲時段是對打！」
《李岳Fun4夜》近來常感覺增設了「星座台」環節，李岳對星座分析都讓來賓驚嘆，好奇他竟是星座專家，李岳聽到牡羊座峮峮、上升天蠍、月亮水瓶，立刻準確說出峮峮個性特質，應該常讓身邊人感覺像活在自己世界的外星人，不在乎的事情沒在care，不但峮峮承認他說的對，笑說在一旁的經紀人聽到猛點頭。
李岳為峮峮分析起交男友時各星座男生特質，峮峮坦言自己會盡量不碰「天蠍男」，顧慮原因是自己碰過和身邊認識的一些摩羯男都屬於惦惦吃三碗公，檯面上看來很乖務實顧家，但私下卻滿多女性好友，還說「獅子男」她也不行，因為獅子男很黏，自己屬於無法承受男友很黏。
峮峮透露自己加入啦啦隊前，其實也屬於交往時很黏人的，後來才發現自己一個人做很多事情的快樂，現在變成不喜歡把自己大多時間用在跟另一半相處上，節目觀眾不少獅子男連忙上線留言抗議，有說「怎麼否定了世界十二分之一的人口」、「其實獅子好吃不黏牙」，兩人很怕點燃各星座怒火，連忙結束星座台環節，強調大家都很棒，大家都會遇到自己合得來的星座的。（編輯：楊穎軒）