COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

618超商咖啡大戰！7-11蘋果咖啡買2送1　全家拿鐵買1送1

▲618是購物節、也是國際野餐日，7-11推出蘋果咖啡、蘋果氣泡咖啡買2送1。（圖／7-ELEVEN提供）
▲618是購物節、也是國際野餐日，7-11推出蘋果咖啡、蘋果氣泡咖啡買2送1。（圖／7-ELEVEN提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-06-18 00:28:34

由中國電商京東發起的促銷節日618，如今已成為台灣電商上半年最重要檔期之一。就連實體零售通路也來湊熱鬧，打著618大旗推出各式活動，希望能吸引消費者關注。沒有購物欲、不想買東西的民眾，618購物節也有咖啡可以喝，《NOWnews今日新聞》整理四大超商618咖啡優惠，喝咖啡省錢趁現在。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡7-ELEVEN
■即起至6月20日．APP行動隨時取
📍大杯美式買8送3，約7.3折
（單杯原價45元，平均特價33元）

📍濃萃拿鐵買8送3，約7.3折
（單杯原價60元，平均特價41元）

📍冰黑糖珍珠燕麥奶買8送3，約7.3折
（單杯原價75元，平均特價55元）

📍精品美式買8送3，約7.3折
（單杯原價80元，平均特價58元）

📍完熟蘋果氣泡咖啡買2送1，約6.7折
（單杯原價85元，平均特價57元）

📍完熟蘋果咖啡買2送1，約6.7折
（單杯原價80元，平均特價53元）

📍一顆檸檬青茶買2送1，約6.7折
（單杯原價60元，平均特價40元）

■即起至6月28日．限門市
📍消費／繳費／EC寄取皆可加購大杯冰燕麥拿鐵2杯99元（原價150元），約6.6折。

▲7-ELEVEN多款飲品買8送3、買2送1。（圖／業者提供）
▲7-ELEVEN多款飲品買8送3、買2送1。（圖／業者提供）
🟡全家超商
📍6月18日、19日，大杯特濃拿鐵（65元）買一送一，第二杯憑小白單於下周（6月20日至26日）在原店兌換。

📍6月28日前買大杯極選美式，原價55元，特價39元，約7.1折；大杯極選拿鐵，原價65元，特價49元，約7.5折。

📍6月28日前買拿鐵，免費送蜜蜂工坊的「蜂蜜包」（原加購價30元），可自行特調蜂蜜拿鐵。

▲全家買拿鐵送蜂蜜包，現賺30元升級成蜂蜜拿鐵且可自調甜度。（圖／業者提供）
▲全家買拿鐵送蜂蜜包，現賺30元升級成蜂蜜拿鐵且可自調甜度。（圖／業者提供）
🟡萊爾富（限6月28日前）
📍特大杯冰檸檬美式，原價75元，特價59元，約7.9折

📍特大杯冰黃金柚香咖啡，原價75元，特價59元，約7.9折

📍特大杯冰檸檬氣泡美式，原價80元，特價59元，約7.3折

📍特大杯冰黃金柚香氣泡美式，原價80元，特價59元，約7.3折

📍特大杯冰紅石榴草莓風味紅茶，原價35元，特價29元，約8.3折

▲萊爾富6月28日前推出特大杯風味咖啡系列特價59元活動。（圖／業者提供）
▲萊爾富6月28日前推出特大杯風味咖啡系列特價59元活動。（圖／業者提供）
🟡OK超商
6/19前在OKmall APP買大杯美式、大杯拿鐵，買10杯享5折優惠，美式平均單杯23元、拿鐵平均單杯28元，不限兌換時間、門市，再加碼送618點OK Point。

▲6月18日在蝦皮下單並指定OK超商取貨，送大杯拿鐵20元折價券。（圖／OK超商提供）
▲6月18日在蝦皮下單並指定OK超商取貨，送大杯拿鐵20元折價券。（圖／OK超商提供）

包裹先別領！四大超商618取件優惠　7-11小白單明起換7元

全家「霜淇淋、拿鐵」買1送1！全盈PAY加碼：今起限三天

限五天！7-11可樂、花生牛奶冰棒買1送1　全家餅乾買2送2

LINE免費貼圖6組快打包！「隱藏版」品客洋芋片爆可愛

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

繼續作答
即時
推薦閱讀