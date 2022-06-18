618超商咖啡大戰！7-11蘋果咖啡買2送1　全家拿鐵買1送1

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■即起至6月20日．APP行動隨時取
📍大杯美式買8送3，約7.3折
（單杯原價45元，平均特價33元）
📍濃萃拿鐵買8送3，約7.3折
（單杯原價60元，平均特價41元）
📍冰黑糖珍珠燕麥奶買8送3，約7.3折
（單杯原價75元，平均特價55元）
📍精品美式買8送3，約7.3折
（單杯原價80元，平均特價58元）
📍完熟蘋果氣泡咖啡買2送1，約6.7折
（單杯原價85元，平均特價57元）
📍完熟蘋果咖啡買2送1，約6.7折
（單杯原價80元，平均特價53元）
📍一顆檸檬青茶買2送1，約6.7折
（單杯原價60元，平均特價40元）
■即起至6月28日．限門市
📍消費／繳費／EC寄取皆可加購大杯冰燕麥拿鐵2杯99元（原價150元），約6.6折。
🟡全家超商
📍6月18日、19日，大杯特濃拿鐵（65元）買一送一，第二杯憑小白單於下周（6月20日至26日）在原店兌換。
📍6月28日前買大杯極選美式，原價55元，特價39元，約7.1折；大杯極選拿鐵，原價65元，特價49元，約7.5折。
📍6月28日前買拿鐵，免費送蜜蜂工坊的「蜂蜜包」（原加購價30元），可自行特調蜂蜜拿鐵。
🟡萊爾富（限6月28日前）
📍特大杯冰檸檬美式，原價75元，特價59元，約7.9折
📍特大杯冰黃金柚香咖啡，原價75元，特價59元，約7.9折
📍特大杯冰檸檬氣泡美式，原價80元，特價59元，約7.3折
📍特大杯冰黃金柚香氣泡美式，原價80元，特價59元，約7.3折
📍特大杯冰紅石榴草莓風味紅茶，原價35元，特價29元，約8.3折
🟡OK超商
6/19前在OKmall APP買大杯美式、大杯拿鐵，買10杯享5折優惠，美式平均單杯23元、拿鐵平均單杯28元，不限兌換時間、門市，再加碼送618點OK Point。