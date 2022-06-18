動物們放暑假！北市動物園「這11天」不開放 別白跑一趟
學童放暑假之前，臺北市立動物園要先放假囉！預計從6/20～6/30共11天不對外開放，園方公告表示，在這不對外開放的11天裡，動物園內部將傾全力進行園區內的各項修繕工作及同仁的教育訓練，達成有效率的維護計畫，完成整體環境檢測、設施維護及員工素質精進，來強化遊客休憩與參觀品質，並縮短施工期程減緩對動物的干擾，近期在規劃到動物園的行程時，要避開不對外開放的日子，以免撲空掃興。
從動物園的網站可以得知，其實臺北市立動物園由圓山搬遷到木柵已經超過30年了，但幾10年下來，每年只有農曆除夕「一天」不對外開放，而為了進行必要維護，園內室內館必需安排在每個月不同星期的週一輪流休館，在全年持續營運的狀況下，萬一遇到園區內相關設施與環境需要整修或保養時，只能透過協調施作的時間與空間，以分區方式進行，但這樣的模式，往往會使工期與費用增加，對動物的干擾也相對拉長。
終於在107年，邀請全民投票，決定《動物園可以增加不對外開放的時間嗎？》，投票結果獲得近9成8的民眾支持，因此在108年終於首度開放長假，但也就是10多天，雖不開放民眾，但全園區也會總動員的積極進行維修和各種教育訓練。
休館消息Po上官網後，民眾大多持正面態度，「動物們也要先放暑假了」、「一年只有這段時間，要好好休息喔！」、「這一次休完，希望多一點動物可以出來露臉。」，還有認為動物們是為了暑假提早做「心理建設」，但不開放期間正好遇到超人氣動物明星「圓寶」生日，圓寶粉絲敲網希望有「慶生直播」。