鹹酥雞攤夾什麼不虧？網點頭必吃「它」：墊胃又不傷錢包
夜深人靜時特別想吃宵夜，頭號選擇絕對是巷口的鹹酥雞攤，雖然熱量最邪惡，卻也最療癒身心靈。鹹酥雞一向受到台灣人喜愛，就連披薩業者都推出「鹽酥雞披薩」。不過買鹹酥雞夾什麼才涮嘴，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內網路聲量，分析討論度最高的10大鹹酥雞必點品項。
站在鹹酥雞攤前拿著小紅塑膠籃，夾來夾去夾到最後，還是會忍不住夾「一塊鹹酥雞」，代表來一份。根據網路聲量調查顯示，民眾心目中必點夯品第一名就是鹹酥雞，遙遙領先其他品項奪冠。而且吃鹹酥雞一定要搭配九層塔、蒜頭或洋蔥等配料，是畫龍點睛的絕妙滋味，少了彷彿「欠一味」。
網路聲量位居第2名的則是雞排，無論是裹著薄粉酥炸，以胡椒及調味料為重點的傳統雞排，或者裹麵粉糊油炸、皮酥脆且咬下會噴汁的脆皮雞排，抑或是先炸後烤的炭烤雞排，都各有擁護者。各家雞排的特色跟調味常是網友討論的焦點，相關討論包括：「派克加梅粉好吃」、「天使惡魔都很好吃，肉厚紮實又有肉汁」、「天使有夠厚，皮也是甜甜的」。
至於排第三名的甜不辣則是鹹酥雞攤不敗經典，網友表示：「一個禮拜至少吃一次鹹酥雞，就是為了吃甜不辣和米血」、「甜不辣是每次必點」。甜不辣之所以獲得如此高人氣，最主要原因還是多數網友都認為便宜又有飽足感，是鹹酥雞攤CP值最高的商品之一，不夾對不起錢包。
除此之外，OREO餅乾在網路討論中，聲量竟高居第四名，主因正是必勝客前陣子開賣鹽酥雞披薩，搭配一整圈OREO餅皮，讓鹹酥雞攤的隱藏品項「炸OREO」因此受到熱烈討論，不少網友都點頭：「其實鹹酥雞OREO蠻好吃的」。