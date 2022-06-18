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只賣兩天！肯德基「謝師組合」6.4折　咔啦脆雞平均32元

▲肯德基6月18日、19日限時兩天優惠，快閃推出「歡聚謝師組合」6.4折。（圖／業者提供）
▲肯德基6月18日、19日限時兩天優惠，快閃推出「歡聚謝師組合」6.4折。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-06-18 08:43:402022-06-18 08:45:45

慶祝六月畢業季，肯德基宣布6月18日、19日限時兩天，快閃推出「歡聚謝師組合」，包含8塊雞桶餐加上6顆原味蛋撻，特價469元，到門市出示優惠畫面或報優惠代碼「40345」就能爽吃。

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肯德基在今（18）、明兩天推出「歡聚謝師組合」，只快閃開賣兩天，出示優惠畫面或報優惠代碼「40345」，買8塊雞桶餐（咔啦脆雞×8）加6顆原味蛋撻，下殺6.4折後特價是469元。如果以官網菜單6入蛋撻禮盒210元來計算，攤分下來平均每塊咔啦脆雞只要32元。

▲原味蛋撻禮盒6入官網菜單售價是210元，價格頗硬。
▲原味蛋撻禮盒6入原先售價是210元，即使有熟客券也要近200元左右，蛋撻的常態價格頗硬。
不過省錢網友對於「歡聚謝師組合」有些意興闌珊，認為是原價訂太高，實際上並不到6.4折的折幅，紛紛改推其他優惠碼：「現在神券剩22832了」，該組合內含紙包雞、兩個原味蛋撻、小杯飲料共125元，「兩雞兩塔」還有飲料只要百元出頭，被喻為救世主套餐。也有網友提議「不如22831買四組」，等於多花31元就能多拿到2個蛋撻及4杯紅茶。也有人認為「22511比較划算」，包括5塊咔啦脆雞、8塊雞塊及6顆原味蛋撻共379元。

🟡肯德基活動代碼整理：
📍40345：8塊咔啦脆雞+6顆原味蛋撻=469元（謝師組合）

📍22511：5塊咔啦脆雞+6顆原味蛋撻+8塊雞塊=379元

📍22832：義式香草紙包雞+2顆原味蛋撻+小杯飲料=125元

📍22831：2塊咔啦脆雞+2顆原味蛋撻+小杯可樂=125元

▲肯德基優惠代碼「22832」引起熱烈迴響，1胸1腿的紙包雞另可換成2塊咔啦脆雞。（圖／取自網路）
▲肯德基優惠代碼「22832」引起熱烈迴響，被封為救世主套餐，1胸1腿的紙包雞另可換成2塊咔啦脆雞。（圖／取自網路）

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