許藍方認了「戶頭剩7926」！凌晨發文秀證據：沒有要裝窮
「最美性學博士」許藍方被控不倫已婚醫師康鈞尉，遭康妻求償300萬元，台北地院昨（17）日下午再開庭，許藍方解除律師委任親自出庭應戰，並回答在場記者因為戶頭只剩7000元，請不起律師。一語引發熱議，許藍方在臉書發文澄清自己「沒有要裝窮」，今日凌晨更是秀出與律師事務所的往來對話紀錄與戶頭資料，強調自己沒有那麼無聊，「陰謀論，什麼鬼東西計謀的可以不需要浪費時間在我身上」。
許藍方在臉書發文先是感謝大家的關心，透露新聞曝光後自己收到許多親朋好友的來訊詢問，「很多事不是我不想說，而是多說無益，讓你們大家擔心了真的很對不起」。隨後許藍方也解釋，「沒有要裝窮或刻意表達什麼，就因為記者問了我為什麼會解除委任，我不想說太多公關話，就描述事實罷了」。
許藍方強調自己會努力賺錢，「目前的餘額只有7926，請各位不用擔心，我會慢慢把錢賺回來，回饋給你們和社會，這是我給自己的承諾與保證」，並呼籲外界不用捐錢，「我相信這只是過渡期，這個世界有更多需要幫助的人和團體，購買我的書和我代言的東西就是對我最好的支持了」。
許藍方在今日凌晨又補充分享了律師事務所請款的單據，以及詢問對方費用是否能緩緩的對話紀錄，並公開自己的帳戶餘額。許藍方表示自己不是只有7000」可活，也不是在哭訴沒有錢，單純在照實回覆記者為何開庭中途解除委任的問題，「不管你們要怎麼揣測都好，我問心無愧就好，我希望覺得我陰謀論、策劃論、什麼鬼東西計謀的可以不需要浪費時間在我身上，我已經給了最直接的答案你們反而不相信我也沒辦法，那麼請過好自己的每一天，好嗎？」（編輯：倪浩軒）