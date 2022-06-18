COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

吳淑珍症狀有明顯改善！陳水扁喊謝天謝地　親揭出院日期

▲前總統陳水扁透露夫人吳淑珍確診至今症狀已有所改善，可望下週出院。（圖／翻攝自陳水扁新勇哥物語臉書）
▲前總統陳水扁透露夫人吳淑珍確診至今症狀已有所改善，可望下週出院。（圖／翻攝自陳水扁新勇哥物語臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-06-18 08:08:25

前總統陳水扁的夫人吳淑珍於6月10日傳出確診消息，因吳淑珍脊髓損傷，身體本就不好抵抗力較差，陳水扁曾心急向外界求救，並直呼吳淑珍「整個人好像風中殘燭即將熄滅」。不過隨著吳淑珍住進高雄長庚醫院，病情逐漸穩定好轉，陳水扁昨（17）深夜在臉書發文高喊謝天謝地，透露吳淑珍可望於下個禮拜出院。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲前總統夫人吳淑珍確診，前總統陳水扁指出，好像風中殘燭即將熄滅。（圖／翻攝自陳水扁新勇哥物語）
▲前總統夫人吳淑珍確診，前總統陳水扁曾心急表示，好像「風中殘燭即將熄滅。」（圖／翻攝自陳水扁新勇哥物語）
陳水扁先是感謝醫護人員，「感謝高雄長庚醫院王植熙院長的關照！感謝林孟志副院長帶領的醫療團隊、和榮譽副院長陳順勝對扁嫂的治療！」接著透露吳淑珍從住院之初的危急到目前的穩定，症狀已有明顯改善並進步。

陳水扁也分享個人心情，透露當天穿著防護衣陪同吳淑珍到高雄長庚病房後，隨即離開返家，「多日來只能透過手機視訊通話，內心的焦慮隨著太太聲量大小而起伏。説電話的長短顯示病情變化寫在臉上，有時候等了一整天說不到一分鐘的話。」關心之情溢於言表。

陳水扁最後表示，「很欣慰在高長醫療團隊的悉心照護下，如果一切順利可望在下個禮拜出院。謝天謝地謝謝所有關心扁嫂的好朋友！」（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

許藍方認了「戶頭剩7926」！凌晨發文秀證據：沒有要裝窮

夏至將至！連7天暖如盛夏　3縣市高溫警示、台東留意焚風

50歲被稱「阿嬤」氣噗噗！警慘遭投訴　中市警規定4稱謂

輪胎行縱火釀8死！護樹老娘嘆關鍵原因：不給自己留活路

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀