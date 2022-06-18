吳淑珍症狀有明顯改善！陳水扁喊謝天謝地 親揭出院日期
前總統陳水扁的夫人吳淑珍於6月10日傳出確診消息，因吳淑珍脊髓損傷，身體本就不好抵抗力較差，陳水扁曾心急向外界求救，並直呼吳淑珍「整個人好像風中殘燭即將熄滅」。不過隨著吳淑珍住進高雄長庚醫院，病情逐漸穩定好轉，陳水扁昨（17）深夜在臉書發文高喊謝天謝地，透露吳淑珍可望於下個禮拜出院。
陳水扁先是感謝醫護人員，「感謝高雄長庚醫院王植熙院長的關照！感謝林孟志副院長帶領的醫療團隊、和榮譽副院長陳順勝對扁嫂的治療！」接著透露吳淑珍從住院之初的危急到目前的穩定，症狀已有明顯改善並進步。
陳水扁也分享個人心情，透露當天穿著防護衣陪同吳淑珍到高雄長庚病房後，隨即離開返家，「多日來只能透過手機視訊通話，內心的焦慮隨著太太聲量大小而起伏。説電話的長短顯示病情變化寫在臉上，有時候等了一整天說不到一分鐘的話。」關心之情溢於言表。
陳水扁最後表示，「很欣慰在高長醫療團隊的悉心照護下，如果一切順利可望在下個禮拜出院。謝天謝地謝謝所有關心扁嫂的好朋友！」（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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