橫向錄音檔曝光！消防局找不到衛生局所　恩恩爸怒轟打臉

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周玉蔻表示，從錄音可聽到消防局很認真，但是找不到中和衛生所及衛生局，衛生局對外說明的理由是大家都很忙，因為很多人打電話，但她認為，其實是找不到人，市長侯友宜卻對此以司法案件為理由，強調所有資料已送檢調來回應。
恩恩爸爸也在節目中視訊連線表示，這打臉了衛生局長陳潤秋和副局長高淑真所做「同仁很忙」的說明，衛生局沒有不接電話，是根本是找不到人，也證明根本沒有專線。
他說，他要求提供橫向資料提供，但消防局長黃德清多次對他說不是當事人，因公務人員有聲紋等個資問題，所以無法提供譯文等資料，就算他簽切結書，迄今也都沒有答案，相關內容完全是被蓋起來。
衛生局說明，4月14日當天新北市確診360人，但居隔人數高達1萬多人，依據當時中央流行疫情指揮中心防疫規範，安排確診者住院或隔離管理，還要疫調、匡列，通知家人、職場等相關接觸者居隔管理。
衛生局澄清每天都有人值班，但新北疫情4月升溫，當時衛生局、衛生所每天電話量暴增，每一位同仁都在工作崗位上努力協助每一通民眾來電的需求。
衛生局表示，錄音檔內的電話等待聲是雙和醫院的總機，不是衛生局所的總機，衛生局所設有多通防疫專線及手機號碼，主要針對消防局、醫院及集中檢疫中心等防疫單位，因此，不是沒人接，而是可能都在忙線中。
至於橫向錄音檔遭曝光及恩恩爸爸認為這打臉了市府的說法，消防局表示，「我們的錄音檔已經完整送交司法檢調，交由司法上的公正第三方釐清事實，還給消防同仁的清白跟尊嚴」。（編輯：陳正健）1110617