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愛滋男同婚後從未圓房！家屬控「求子詐婚」　法院這樣判

▲一位吳姓女子，透過相親認識另位吳姓男子，兩人進而結婚。不料婚後發現吳男是同性戀，且還患有愛滋病，吳女過世後，家屬控訴吳男行為根本是詐婚。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲一位吳姓女子，透過相親認識另位吳姓男子，兩人進而結婚。不料婚後發現吳男是同性戀，且還患有愛滋病，吳女過世後，家屬控訴吳男行為根本是詐婚。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-18 09:30:35

都說清官難斷家務事，台南有一位吳姓女子，4年前透過相親認識另位吳姓男子，兩人進而結婚。不料婚後發現吳男是同性戀，且還患有愛滋病，為了傳宗接代，吳女只好接受以人工受孕。吳女去年不幸罹癌過世，身後100多萬的勞保給付被吳男領走，吳女家屬不滿提起告訴，認為吳男的行為屬於詐婚，而法院表示，吳男是否詐婚難以認定，家屬指控不成立，但判決吳男應該歸還家屬勞保給付金。

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據了解，吳女與吳男結婚後，兩人始終沒有發生性行為，之後吳女才發現吳男是同性戀，而且還患有愛滋病，因此迴避魚水之歡。但為了生小孩，吳女還是透過人工受孕的方式懷孕，然而卻不幸在懷胎期間罹癌過世。

吳女家屬指控，吳男隱瞞同性戀與愛滋病身份，兩人的婚姻關係屬於詐欺，根本沒有夫妻之實。而吳女死後留下勞保給付金100多萬元，吳男卻在選擇拋棄繼承、不願承接吳女留下的房貸等債務後，將勞保給付金領走，讓家屬無法接受。

吳男則解釋自己並未對吳女隱瞞同性戀與愛滋病身份，兩人的結婚是合意行為。而台南地院法官認為，由於吳男的性傾向與愛滋病史，吳女在婚姻中確實有許多不如意，但難以因此論斷吳男是騙婚。不過吳女死後留下的勞保給付金，有不只一位朋友證明吳男曾答應會將這筆錢交給吳女父母，且雙方有當面談論此事做過承諾，因此判決吳男必須履約歸還。（編輯：倪浩軒）

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