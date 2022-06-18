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富樂快篩弊端不咎責？國民黨：坐實民進黨包庇文化

▲富樂快篩。（圖／翻攝畫面）
▲富樂快篩。（圖／翻攝畫面）

記者余祥／台北報導

2022-06-18 09:40:09

針對劣質快篩劑遭冒名進口卻獲食藥署核准EUA一事，中國國民黨今(18)日表示，已經事隔多天，各方咎責的呼聲高漲，連執政黨立委都要求食藥署署長吳秀梅應該下台，但蔡英文政府卻莫不作聲，未查辦相關官員的行政責任，一昧護航，坐實了「民進黨執政，有關係、就沒關係」的包庇文化。

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國民黨指出，根據遭揭露的資料顯示，大鑫資訊公司5月10日以陸製、劣質的「富樂快篩試劑」謊稱美製，獲食藥署核准EUA；5月13日「醫優科技」發現產品敏感性不足，緊急發文向衛福部食藥署示警，並提出廢止「富樂快篩試劑」輸入許可，但衛福部卻遲至6月10日才回函撤銷；且審核EUA過程中，大鑫寫生產國別是美國，實際工廠卻是在中國大陸，食藥署當時是閉著眼睛審查通過嗎？很顯然地，食藥署有嚴重的行政疏失與怠惰，導致大量有瑕疵的快篩試劑流入市面，恐形成防疫破口，危及國人健康安全。

國民黨表示，如此重大的失職、瀆職，行政院長蘇貞昌卻從嚴厲的酷吏變成包庇的鄉愿，為食藥署辯護、護航。蘇貞昌之前曾為漁船長樹占位而動怒、也為高雄榮總院長不知道幾個停車位而震怒，其當時所展現的十足官威，遇到了衛福部、食藥署卻變得十足軟弱；過去動輒就霸氣說要拔官的蘇貞昌難道是「選擇性震怒」？攸關國人健康安全的快篩試劑品質，難道比不上漁船占位、有幾個停車位還更為重要嗎？該拔官的時候不拔官，蘇貞昌是在顧慮什麼嗎？

國民黨提及，快篩標案之亂層出不窮，前身為小吃店的高登居然能參與16.5億元的快篩試劑採購案、曾有倒閉記錄的遊戲業者簽約進口100萬劑快篩、資本額僅330萬的生技公司接下3億8000萬元的快篩訂單等，到最近的富樂快篩混充瑕疵試劑進口；國民黨表示，種種快篩標案亂象凸顯蔡英文政府的無能與失職，甚至令外界質疑是否真有「綠金通道」牟取暴利，藉機大賺國難財？民進黨政府責任說清楚、講明白。

國民黨強調，民進黨政府若要杜悠悠之口，應該儘速追查究責；蘇貞昌更該在此時展現該有的魄力，不要再推託卸責、袒護包庇，立即撤換食藥署署長，並將相關資料移送檢調單位偵辦其中是否有不法情事，給國人一個清楚的交代。

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