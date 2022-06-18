富樂快篩弊端不咎責？國民黨：坐實民進黨包庇文化

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國民黨表示，如此重大的失職、瀆職，行政院長蘇貞昌卻從嚴厲的酷吏變成包庇的鄉愿，為食藥署辯護、護航。蘇貞昌之前曾為漁船長樹占位而動怒、也為高雄榮總院長不知道幾個停車位而震怒，其當時所展現的十足官威，遇到了衛福部、食藥署卻變得十足軟弱；過去動輒就霸氣說要拔官的蘇貞昌難道是「選擇性震怒」？攸關國人健康安全的快篩試劑品質，難道比不上漁船占位、有幾個停車位還更為重要嗎？該拔官的時候不拔官，蘇貞昌是在顧慮什麼嗎？
國民黨提及，快篩標案之亂層出不窮，前身為小吃店的高登居然能參與16.5億元的快篩試劑採購案、曾有倒閉記錄的遊戲業者簽約進口100萬劑快篩、資本額僅330萬的生技公司接下3億8000萬元的快篩訂單等，到最近的富樂快篩混充瑕疵試劑進口；國民黨表示，種種快篩標案亂象凸顯蔡英文政府的無能與失職，甚至令外界質疑是否真有「綠金通道」牟取暴利，藉機大賺國難財？民進黨政府責任說清楚、講明白。
國民黨強調，民進黨政府若要杜悠悠之口，應該儘速追查究責；蘇貞昌更該在此時展現該有的魄力，不要再推託卸責、袒護包庇，立即撤換食藥署署長，並將相關資料移送檢調單位偵辦其中是否有不法情事，給國人一個清楚的交代。