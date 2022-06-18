突破困境肯定自我價值　邱映蓉、倪國逞獲總統教育奬

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邱映蓉因為腿部肌肉控制力弱，有時會撞到周遭同學，又伴隨著妥瑞氏症，上課常發出聲音，因此常招來異樣眼光與無情的指責。但因為熱愛學習與接觸人群，於是決定勇敢面對。熱愛文學的她決定藉由參加文學比賽，展現自己的內在世界，以獲得他人的理解。她連續參加六屆文化部文薈獎，均獲得優異成績。此外，她也認真學習畫畫和游泳，挑戰自己的極限，曾在全國身心障礙游泳錦標賽屢獲獎項。而強烈求知慾也促使她繼續升學，目前認真努力在桃園高中就讀。
此外，邱映蓉也希望社會大眾能「以理解代替誤解，以同理代替同情」，更了解尊重身障生，所以她到各地分享自己求學歷程，鼓勵更多同為身障者的伙伴勇敢築夢。邱映蓉用樂觀、正向的心理能量，克服生命困境，在文學領域表現出類拔萃，實為生命的勇者，足為典範。
另外，就讀於臺北市天母國小的倪國逞也是獲獎人之一，他是25週早產兒，出生時體重僅875公克，患有嚴重腦性麻痺。生來的肢體障礙，造成行動限制、發音困難，小小年紀就須承受生理的巨大苦痛，但他仍學習不輟，媽媽更一路陪在身邊為他報讀及協助書寫課程的內容，他也總是專注聆聽，不鬆懈片刻。
倪國逞最喜歡的是社會、國語課及體育課，但常因肌肉的張力過度而放聲大哭，勇敢的他總是抹去眼淚後繼續投入課程。小學每個年段他都結識許多關心愛護他的同學以及熱心指導的老師，助理員陪他度過整整六年，他知道要認真學習，才不會辜負大家對他的照顧。
即將邁入國中，倪國逞和媽媽、老師一起討論跨教育階段的規劃，也開始眼控的課程，總共十幾次的課程裡，他試著對抗肌肉的張力，練習讓眼球和電腦螢幕對焦，盡可能利用不同的方式，突破侷限，改變生活和學習的狀態。
在治療和學習的路上，倪國逞母子並不孤單，老師、同學、醫護人員始終為他們打氣鼓勵，提供無盡的支持與實際援助。倪國逞期許自我能夠慢慢自立，讓為他付出的人見證他的成長，也激勵所有遇到挫折的人，可以不畏困難，往前邁進！