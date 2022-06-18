取得資金拓展國際不再是口號　商總新創之星論壇拋磚引玉

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本次論壇由商總科技與數位應用委員會劉先覺主委擔任主持人。劉先覺以其資深保險、銀行，以及金融科技的多元背景，觀察台灣科技創新或新創企業在企業加速成長往往遇到資金不足，續航力欠佳，商總科技與數位應用委員會成立「協助投資發展處」，並邀請蔣光澤先生擔任本處執行長，發揮其募資、投資案源開發、投資分析、交易結構設計、投資後管理等專業背景，在人才、技術、與資金方面不足時，提供輔導與協助，幫助優質企業智慧科技轉型與完善公司治理，為進入資本市場做準備。
論壇中提到新創企業架構所面臨到的營運、財稅、法務與員工權益獎酬問題，到能否進入戰略新板之資本市場，都在啟發新創企業主應先做好營運管理、風險融資、經濟佈局、知識產權、員工獎勵、監管限制等，需在這些面向下足功課，從這些面向調整好企業體質，才會獲得資本市場青睞，有機會成為新創明日之星。
如何吸引天使投資人和資本市場目光，從他們看案、選案與進行投資的角度，給予新創企業簡單分析，天使投資人専注於投資估值2000萬以下，投資額150萬以下的種子或天使輪項目，按照商業邏輯，掌握判斷企業價值的方法論，不因價格和價值波動影響對創業者的判斷的幾個方向，鼓勵新創企業若在營業計劃、募資資訊、投資條件與策略性發展能具備好，這些都是讓新創企業有獲得被投資的機會。
資金是企業的活水，從日常營運支付到商品開發、擴充市場、產品量產等，為了擁有足夠的資金，新創團隊如何被資本市場發掘這件事，一定要好好規劃。商總幫助發掘新創之星，優化營運體質及產業競爭力，進一步協助優質企業拓展國際市場。透過論壇效益來積極媒合台灣中小型新創公司與投資單位鏈接性，在有限的資源分配下，達到策略性目標或規模化的合作模式，為服務業提供投資策略方案，以達海內外資源共享。
論壇由勤業眾信聯合會計師事務所龔則立審計副營運長與呂宜真會計師、協合國際法律事務所張溢修外國法事務律師與葉日青律師、康和證券承銷部梁凱傑業務副總經理、旭榮集團執行董事黃冠華、卓毅資本黃正忠資深顧問、元大聯合會計師事務所柯忠佑會計師、以及台灣資本圈金融科技股份有限公司李豐源執行長等產業的實戰投資經營者，分享台灣企業新創投資現況與未來可媒合的契機。另邀請到香港商金通策略有限公司蔣光澤合夥人擔任論壇統問統答主持人。期許透過商總拋磚引玉，結合以上專家能量，協助更多台灣新創產業成為明日之星。