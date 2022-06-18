專訪／《原子少年》Max熬5年沒出道　選秀貴人在「地球」

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「地球」周祖安和Max同校，看到《原子少年》比賽資訊，問Max：「有個節目要不要去？」Max：「什麼節目？」祖安：「一群男團。」Max第一個念頭是拒絕，本來對演藝圈不抱任何期待了，但是因為大學是念表演藝術相關科系，不試試似乎挺浪費本科專業，Max做了至今沒有後悔的一個決定：「不如重新接觸看看，也許心態會不一樣，還好我真的進來了。」
Max賽前和「火星」李哲言、「地球」林佳辰就熟，參加《原子少年》又認識了「天王星」高有翔、「土星」呂植宇，在前期疫情停拍期間，他們一起組了歌唱團體「亞特蘭提斯」，在網路上發表許多歌曲，其中《你的眼睛要了我的命》在《原子少年》第七集「星球聯盟」播出，引起熱烈迴響，衝上音樂社群「StreetVoice 街聲」排行榜冠軍。
Max很喜歡這首歌最後成形的樣子，「《你的眼睛要了我的命》是植宇的概念加了我的元素，整個氛圍我都喜歡，原本沒寫饒舌，有翔加了自己的段落，靈魂又不一樣。」不過即使證明自己有顏值有才華，Max坦言進來比賽後還是沒有信心，因為舞蹈實力不如其他團員，一度萌生「我是來胡搞瞎搞」的念頭，還好李哲言、夏浦洋大力幫助，Max說：「團員不會因為誰跳舞不好就不跟他相處，他們一直刺激我、幫助我，我才能好好發揮。」
外型高冷的Max，常常被說「很有距離感」，高有翔爆料一開始大家在舞蹈營練習，所有人把Max當偶像，他一上場就不斷被喊名字，但是Max很寡言，高有翔說：「就算同團一起驗收，他也不會跟我多講什麼，基本上不會交流。」
Max自認是熟了才會展現本性的人，而他的理想型恰巧和自己類似，Max喜歡女生「自帶仙氣、有距離感」，最典型的女神代表就是王祖賢，Max透露有一任女友是這種類型，他特別喜歡女友人前人後不一樣的反差感，「別人覺得有距離感，另一面只有我知道。」