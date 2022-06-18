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專訪／《原子少年》Max熬5年沒出道　選秀貴人在「地球」

▲22歲Max（徐彭臒）來自《原子少年ATOM BOYZ》最強音「火星」，在唱片公司苦熬5年沒出道。（圖／記者葉政勳攝）
▲22歲Max（徐彭臒）來自《原子少年ATOM BOYZ》最強音「火星」，在唱片公司苦熬5年沒出道。（圖／記者葉政勳攝）

記者羅凌筠/專訪

2022-06-18 14:00:00

最強男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》以八大行星分組，22歲Max（徐彭臒）來自「原子最強音」火星，在團內擔任主Vocal，他曾為迪士尼真人版電影《阿拉丁》配唱，在主題曲《A Whole New World》獻聲，歌唱實力堅強，Max接受《NOWnews今日新聞》專訪，談到經歷5年低潮重新出發，貴人竟是「地球」的團長周祖安。

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Max國中時是射箭校隊，小時候的夢想是當教練，不過Max天生有副俊帥臉孔，16歲被唱片公司相中簽約，一待就是5年，從17歲開始嘗試創作，至今寫了超過70首歌，但是唱片公司的生態讓他不太適應，磨光他所憧憬的明星夢，「離開公司後，我不想再做相關產業，想著畢業後可能去賣衣服、釣魚，或是當太空人吧。」

「地球」周祖安和Max同校，看到《原子少年》比賽資訊，問Max：「有個節目要不要去？」Max：「什麼節目？」祖安：「一群男團。」Max第一個念頭是拒絕，本來對演藝圈不抱任何期待了，但是因為大學是念表演藝術相關科系，不試試似乎挺浪費本科專業，Max做了至今沒有後悔的一個決定：「不如重新接觸看看，也許心態會不一樣，還好我真的進來了。」

▲Max參與創作的《你的眼睛要了我的命》，衝上音樂社群排行榜冠軍。（圖／記者葉政勳攝）
▲Max在「地球」周祖安的邀請下參賽。（圖／記者葉政勳攝）
Max賽前和「火星」李哲言、「地球」林佳辰就熟，參加《原子少年》又認識了「天王星」高有翔、「土星」呂植宇，在前期疫情停拍期間，他們一起組了歌唱團體「亞特蘭提斯」，在網路上發表許多歌曲，其中《你的眼睛要了我的命》在《原子少年》第七集「星球聯盟」播出，引起熱烈迴響，衝上音樂社群「StreetVoice 街聲」排行榜冠軍。

Max很喜歡這首歌最後成形的樣子，「《你的眼睛要了我的命》是植宇的概念加了我的元素，整個氛圍我都喜歡，原本沒寫饒舌，有翔加了自己的段落，靈魂又不一樣。」不過即使證明自己有顏值有才華，Max坦言進來比賽後還是沒有信心，因為舞蹈實力不如其他團員，一度萌生「我是來胡搞瞎搞」的念頭，還好李哲言、夏浦洋大力幫助，Max說：「團員不會因為誰跳舞不好就不跟他相處，他們一直刺激我、幫助我，我才能好好發揮。」

▲呂植宇（左）、Max共同創作的《你的眼睛要了我的命》獲導師坤達、Ella、周湯豪一致好評。（圖／野火娛樂）
▲呂植宇（左）、Max共同創作的《你的眼睛要了我的命》獲導師坤達、Ella、周湯豪一致好評。（圖／野火娛樂）
外型高冷的Max，常常被說「很有距離感」，高有翔爆料一開始大家在舞蹈營練習，所有人把Max當偶像，他一上場就不斷被喊名字，但是Max很寡言，高有翔說：「就算同團一起驗收，他也不會跟我多講什麼，基本上不會交流。」

Max自認是熟了才會展現本性的人，而他的理想型恰巧和自己類似，Max喜歡女生「自帶仙氣、有距離感」，最典型的女神代表就是王祖賢，Max透露有一任女友是這種類型，他特別喜歡女友人前人後不一樣的反差感，「別人覺得有距離感，另一面只有我知道。」


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