《愛在年老色衰前》台中登場 探索單身輕熟女人生抉擇

劇場界「百變女王」王安琪自編、自導、自演的《愛在年老色衰前2.0》，是將她在交友軟體遇到的奇葩經驗改編成劇，探索「奔四單身輕熟女」的人生掙扎與抉擇，去年在臺北首演，20場次場場完售，7月8日起三天將於臺中國家歌劇院演出。





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「我在30歲時選擇結束一段長期關係，走向婚姻的反路，希望多看看這個世界。」王安琪表示，對於「奔四」、「生育力下降」、「輕熟女」這些名詞，雖然內心很排斥，但又希望自己能夠正視。《愛在年老色衰前2.0》就是一部出於對「年老色衰」恐懼而產生的劇本，她以親身經驗出發，藉著「透過交友軟體尋覓真愛」破題，描述一位年近40歲的單身女演員，如何在尋找愛情的過程中釐清內心，忠實面對自己的人生選擇，也帶領觀眾走上從剖析、質疑、到面對自我的旅程。





全劇除由王安琪擔綱編劇、導演暨主演外，也聯手大慕可可內容總監簡莉穎擔任劇本監修、四把椅子劇團藝術總監許哲彬擔任共同導演，兩人發揮與王安琪共事多年的合作默契，以旁觀者的角度修飾劇本與舞台呈現形式，把這一連串看似糾結的「人生選擇」詮釋地更加立體、有趣，讓觀眾第一時間便能會心一笑、引發共鳴。





網傳孤單等級最高級是「一個人去做手術」，《愛在年老色衰前2.0》也呼應了網路時代的孤寂與迷惘，意外引發許多觀眾共感。王安琪說，去年在南村劇場首演後收到很多「我也一個人做過什麼事情」的熱烈迴響，令她覺得很有趣的是，當大眾普遍認為「孤獨」是很負面的感受時，這群觀眾回應這份共鳴的情緒卻是愉悅的，彷彿找到同路人、進而接受自己的狀態。





簡莉穎說，這齣戲非常貼近現代人的生活與心境，不論性別或年齡都可能會遇到感情、人生抉擇或「如何做自己」的課題；去年演出結束後，她也看到許多觀眾仍留在觀眾席啜泣、等心情調適好後才起身離場。





臺中國家歌劇院藝術總監邱瑗說，雖然與王安琪生命歷程不同，但去年看完首演也深受感動，「即便沒有滑過交友軟體，每個人一定也都遇過愛情與人生這兩門課題」，她要大家進場觀賞，保證這齣戲細膩打磨的每句對白，幽默、荒謬卻真誠，一定能觸動大家的內心！



