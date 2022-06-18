中市兒童莫德納第二劑疫苗開打　開設26個快打站

台中市兒童莫德納疫苗第二劑校園快打站今 (18) 日開打，市長盧秀燕今上午到北屯區松竹國小視察兒童快打站，盧秀燕表示，台中第一次開設兒童疫苗快打站，也是六都最早打兒童第二劑的城市，鼓勵小朋友勇敢接種，這波兒童莫德納疫苗接種約 1 萬 3000 人，而施打 BNT 疫苗的學童時間還未到，屆時會啟動相關注射服務。

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盧秀燕今前往這週登記接種疫苗人數最多的松竹國小站視察兒童疫苗接種情形，到場時發現就讀文心國小三年級的林小朋友，因媽媽未帶接種三劑小黃卡，現場也無法掃描接種證明，無法陪同入場，因此盧暫代林小朋友的媽媽陪打，鼓勵學童勇敢接種，提醒小朋友們接種完要多喝水、多休息。

盧秀燕說， 6 至 11 歲學童疫苗第二劑接種調整為兩劑間隔 4 到 8 週，台中之前施打莫德納疫苗的小朋友已可接種第二劑，市府與學校合作利用週末家長比較有時間的時候，在全市開設 26 個兒童疫苗快打站，現場有冷氣、播放卡通及工作人員提供服務。

盧秀燕表示，台中第一次開設兒童疫苗快打站，也是六都最早打兒童第二劑的城市。去年針對成人開創快打站服務，不用預約，實施成效良好，因此開設兒童疫苗快打站，透過意願調查，由教育局分配注射期程，免預約、免排隊，目前兒童接種管道有在校施打、家長自行向醫療院所預約、兒童疫苗快打站。

盧秀燕指出，兒童疫苗快打站點多，採中小型、多點進行，不像大型接種站須排隊，讓民眾等待，這次開設 26 個站點，每站服務約 500 至 1000 人，這波兒童莫德納疫苗接種約 1 萬 3000 人，而施打 BNT 疫苗的學童時間還未到，屆時會啟動相關注射服務。