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高雄機廠遷建潮州基地啟用　帶動屏東觀光、助地方創生

▲台鐵局高雄機廠遷建屏東縣潮州車輛基地，今（18）日舉辦啟用典禮，將結合鐵道文化、觀光，預期將可帶動屏東觀光，以協助地方創生。（圖／交通部提供）
▲台鐵局高雄機廠遷建屏東縣潮州車輛基地，今（18）日舉辦啟用典禮，將結合鐵道文化、觀光，預期將可帶動屏東觀光，以協助地方創生。（圖／交通部提供）

記者許家禎／台北報導

2022-06-18 14:58:25

台鐵局高雄機廠遷建屏東縣潮州車輛基地，今（18）日舉辦啟用典禮。台鐵局高雄機廠為配合高雄鐵路地下化，搬遷至屏東潮州車輛基地，新機廠引進先進自動化設備，不僅可大幅提升維修效能，且結合鐵道文化、觀光服務，預期將可帶動屏東觀光產業發展以協助地方創生

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台鐵局高雄機廠遷建屏東縣潮州車輛基地啟用典禮今（18）日登場，行政院蘇貞昌院長、交通部王國材部長、屏東縣潘孟安縣長均親自出席，給予台鐵同仁支持肯定，並期勉台鐵能提供民眾更安全可靠的運輸服務，同時促進地區發展，帶動繁榮。

為配合政府高雄市區鐵路地下化，台鐵局102年奉行政院核定「高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫」，將高雄機廠、南區供應材料廠遷建至屏東縣潮州，基地面積約52公頃，總工程費134.8億元，於106年10月動工、110年12月完工。

基地連結104年已搬遷至潮州的高雄機務段，串連1至4級各級維修，達到「廠段合一」資源共享最高之運用效益，有效提升檢修作業效率與品質。本計畫引進多項現代化新穎之設備，配置第一套地下頂升裝置，並導入MMIS車輛維修資訊管理系統，可促進檢修作業標準化、資訊化，提升檢修效率，另建廠工程致力環境保護，利用廠內滯洪池景觀精心規劃設計之鐵路車輛文化園區，為一兼具觀光休憩功能之觀光機廠。

蘇貞昌致詞表示，這是台鐵檢修能量最大、最具前瞻科技與環保節能、同時兼顧旅遊、觀光功能的鐵路車輛維修中心，和台北機廠（位於桃園富岡）並列為環島鐵路南北兩大機廠，新機廠引進先進自動化設備不僅可大幅提升維修效能，且結合鐵道文化、觀光服務預期將可帶動屏東觀光產業發展以協助地方創生，台鐵公司113年掛牌後，機廠員工的進用也可為地方創造更多的就業機會。

王國財也說，近年來軌道運輸配合都市發展不斷推陳出新，台鐵局高雄機廠配合高雄鐵路地下化，搬遷至潮州車輛基地。感謝屏東縣政府在用地取得方面的大力協助，最終新機廠落腳於屏東第二大城的潮州，將來維修900型新電聯車、3000型新城際列車的第二期工程也已經核定，即將在同一基地展開，位於潮州的車輛基地將會是台灣規模最大的鐵路維修基地，以作為交通事業的標竿，以「最大修車廠、銀級綠建築、前瞻新科技、旅遊新經濟」的精神邁入嶄新的修車紀元。

另台鐵本著人才培育在地化目標，亦積極拓展與各區域高中技職學校合作，向下扎根以提早延攬適職性高之優秀鐵道人，並於110年10月與屏東高工產學合作締約，除增加在地青年學子根留家鄉服務意願，更能培育台鐵所需鐵道基層專業人才，未來將會持續與各地區學校進行產學合作，深耕在地，培育鐵路車輛軌道維修人才。


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