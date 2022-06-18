死亡＋181！20多歲男心衰竭併心因性休克 確診2週後病逝
中央流行疫情指揮中心今（18）日公布國內新增53,707例COVID-19確定病例，分別為53,643例本土個案及64例境外移入；另確診個案中新增181例死亡。死亡個案中最年輕的為一位20多歲男性，有癌症病史，確診後引發心衰竭併心因性休克，診療2週後仍不治過世。
指揮中心統計，今日新增181例死亡個案中，有164人患有癌症等重大疾病或慢性病史，未曾接種疫苗的有85人，只打過1劑的有17人，打過2劑的有25人，打滿3劑的有54人。年齡超過90歲的有35人，80～89歲的有73人，70～79歲的有38人。
醫療應變組副組長羅一鈞說明，今日比較值得注意的死亡個案包括一位20多歲男性，本身患有癌症等慢性病史，不曾接種過疫苗，確診後引發心衰竭併心因性休克，診療2週後仍不治過世。另外還有1位30多歲的男性與1位30多歲的女性，都有癌症或神經系統疾病的慢性病史，確診後共病惡化不幸過世。（編輯：倪浩軒）
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