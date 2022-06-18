中市「馬上測、馬上罰」　稽查噪音改裝車　

台中市環境保護局加強取締噪音超跑及違規改裝車輛，與警察局及監理單位針對假日及深夜等噪音好發時段擴大聯合稽查，設置噪音檢測站 27 場，以「馬上測、馬上罰」的強力執法手段，使擾寧車輛無所遁形，總計開罰金額為 37 萬 7100 元。

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環保局說，透過警察局以大範圍巡邏方式進行攔查作業，引導疑似噪音車輛至檢驗地點，並由監理單位判斷該車輛是否有不當改裝及協助車籍資料查詢後，再由環保局依「噪音管制法」標準作業流程執行檢測，以專業儀器進行原地車輛噪音檢測，針對音量超標車輛予以告發處分。



環保局表示，配合行政院環保署推行的排氣管合格標籤認證措施，凡經檢驗合格車輛會張貼合格標籤貼紙，並將資訊上傳至環保署資料庫，若該車輛遇攔查 ( 檢 ) 時，經比對車況與線上資料不符，將依「噪音管制法」第 8 條規定，處 3000 元以上 3 萬元以下罰鍰，並令其立即改善，未遵行者將按次處罰。



環保局指出，截至今年 6 月 17 日，台中市已辦理 27 場次「環、警、監」聯合稽查作業，共計攔檢 ( 查 )333 輛次，其中檢測不合格 142 輛次，二次改裝 18 輛次，不合格率高達 43% ，總計開罰金額為 37 萬 7100 元。

另已通知 1084 輛次經噪音檢舉車輛完成檢驗，完成檢測車輛若再經攔查或民眾檢舉並查證屬使用未經認證合格的排氣管，致妨礙他人安寧時，將依噪音管制法相關規定告發處分，讓噪音車輛不再有合格檢驗後逕自改裝的僥倖行為。