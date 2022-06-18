中市「馬上測、馬上罰」　稽查噪音改裝車　

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環保局說，透過警察局以大範圍巡邏方式進行攔查作業，引導疑似噪音車輛至檢驗地點，並由監理單位判斷該車輛是否有不當改裝及協助車籍資料查詢後，再由環保局依「噪音管制法」標準作業流程執行檢測，以專業儀器進行原地車輛噪音檢測，針對音量超標車輛予以告發處分。
環保局表示，配合行政院環保署推行的排氣管合格標籤認證措施，凡經檢驗合格車輛會張貼合格標籤貼紙，並將資訊上傳至環保署資料庫，若該車輛遇攔查(檢)時，經比對車況與線上資料不符，將依「噪音管制法」第8條規定，處3000元以上3萬元以下罰鍰，並令其立即改善，未遵行者將按次處罰。
環保局指出，截至今年6月17日，台中市已辦理27場次「環、警、監」聯合稽查作業，共計攔檢(查)333輛次，其中檢測不合格142輛次，二次改裝18輛次，不合格率高達43%，總計開罰金額為37萬7100元。
另已通知1084輛次經噪音檢舉車輛完成檢驗，完成檢測車輛若再經攔查或民眾檢舉並查證屬使用未經認證合格的排氣管，致妨礙他人安寧時，將依噪音管制法相關規定告發處分，讓噪音車輛不再有合格檢驗後逕自改裝的僥倖行為。
環保局長陳宏益表示，為維護台中市居家安寧，建構宜居城市願景，環保局除持續受理民眾檢舉噪音車輛外，也會針對重點區域或路段，持續鎖定特定高噪音車輛執行「環、警、監」聯合稽查攔檢勤務，藉由專業任務分工，共同執行防處作為，減少惱人噪音問題，還給市民一個安靜的生活空間。