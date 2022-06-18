富樂快篩混充案查無製造國　藍黨團批造假要檢調單位追查

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曾銘宗指出，衛福部核給大鑫資訊2.4億劑進口額度，為什麼？2.4億劑不是240劑，更不是小數目，依照衛福部審核規定，申請者應檢附下列文件規定中的第二項：「申請數量和計算依據」，衛福部到底是依據什麼計算標準，核給大鑫資訊公司2.4億劑數額？曾銘宗進一步指出，原本以為衛福部是閉著眼睛核准大鑫資訊公司EUA，經國民黨團深入調查發現，根本就是刻意放水、護航，完全沒有為全民健康安全把關，衛福部、食藥署不但有行政責任，更有刑事責任，呼籲檢調一併追查。
曾銘宗表示，衛福部近期重大爭議事件，從去年6月10日食藥署公告緊急疫苗使用授權(EUA)審查標準，同日傍晚高端疫苗解盲，遭在野黨質疑「量身打造」。7月19日高端疫苗通過EUA。今年4月19日福又達代理的「福吉美唾液快篩試劑」通過專案輸入核准，福又達創辦人是高端總經理。5月4日國民黨團踢爆資本額僅有200萬元的高登環球生醫公司，取得中央快篩採購16.5億元標案。國民黨團現在正在追查大鑫資訊案，顯現衛福部和食藥署近期爭議案件罄竹難書，國民黨團要求陳時中部長和吳秀梅署長下台剛剛好而已，國民黨團會繼續追查後續相關官員的行政責任和法律責任。
藍委費鴻泰表示，bar code有一維條碼和二維條碼，不是每個產品都需要bar code，但是各國政府都鼓勵廠商建立bar code，一維條碼是世界統一標準，只要在一個國家註冊，全世界都可掃得出來相關商品資訊，如果廠商沒有bar code，就必須依照我國《商標法》第6條、第7條規定。一維條碼總共有13碼，前3碼國別碼，例如美國001-139、200-299，第4、5、6碼分別是商品代號，第8-12碼是廠商自編碼，第13碼檢查碼；另外還有縮短碼8碼，例如香菸類，全都屬於世界標準。
費鴻泰指出，藍色包裝富樂快篩試劑是在歐洲國家販售(歐版)，bar code有13碼，前3碼為692，對照國際條碼國別分類690-699是中國大陸，在台灣市面上出現的白色包裝富樂快篩試劑，國別碼是682，在國際條碼國別分類根本沒有被申請、使用，換句話說根本沒有這個國家。另外，白色包裝富樂快篩試劑包裝上的，bar code只有12碼，少了一個檢查碼，白色包裝盒上的bar code是造假、山寨版、「類bar code」。
費鴻泰進一步指出，如果廠商要用bar code，就必須遵照世界規範，不然就遵守《商標法》第6條、第7條規定，提出申請核准了，就相當於bar code，因為在商品標示內容中，有揭露製造廠商地址、製造業者地址。在白色包裝的富樂快篩試劑，登記製造廠商地址在美國加州聖地牙哥，但根據艾康公司在官網上標示產品製造地點是在中國大陸生產，根本就是造假。費鴻泰質疑，所有資訊都是公開的，很容易就能查到，衛福部連審查都不做，大開綠色通道，也難怪民眾在使用偽造快篩試劑，一條線也顯示不出來，實在可惡、惡劣！作假的快篩試劑都能夠通過，吳秀梅署長下台也是剛剛好而已。
費鴻泰表示，2.4億劑的快篩試劑空運進口，屬於大單，關務署承認海關針對富樂快篩試劑查驗是0件，一件都沒查驗就放行通關，難道是有「上面交代」假裝看不到？萬一裡面走私毒品或是昂貴醫療器材，誰要負責？國民黨團強烈譴責關務署，關務署長必須向社會大眾說清楚，為何一件都沒查就放行？
首席副書記長李德維表示，衛福部否決某一家廠商申請EUA公文中顯示，這家廠商申請韓國製快篩試劑，必須準備IAF、GIC證明、韓國廠的GMP、生產廠房平面配置圖，交給食藥署審查。李德維指出，申請EUA的過程非常繁瑣，要提出相當多的證明和生產廠區的各項配置圖，才拿得到食藥署核發的EUA。國民黨團高度質疑的問題是，如此複雜繁瑣的文件準備和審查流程，食藥署竟然可以一路開綠燈給特定廠商，其他廠商申請卻是困難重重，吳秀梅署長請出來說清楚。大鑫當初審查的全部文件，也應該公開給全民檢視，以昭公信。
副書記長鄭正鈐表示，醫優和大鑫在申請富樂快篩試劑EUA，製造地到底是誰在造假？邵博士顧問公司聲稱當初申請EUA時，就寫著中國製，而衛福部公文在核准兩家公司EUA的快篩試劑製造地，又寫著美國製，衛福部和食藥署到現在一直說不清楚。鄭正鈐指出，食藥署在審核所有提出快篩試劑申請EUA時，幾乎都要求補件，包括試劑製造全廠分配圖、廠名、廠址、標示大門倉庫進料出貨、包裝檢驗、人員辦公室等等配置圖，其中包裝是審核非常重要的部分，假設bar code都是造假，是如何通過EUA？
鄭正鈐表示，衛福部通過申請核發EUA給廠商公文，同時也會發副本給關務署，關務署不可能不知道進口快篩試劑包括包裝、bar code等相關資訊，所有海空快遞報關都必須依據《海運快遞貨物通關辦法》、《空運快遞貨物通關辦法》，將商品標示碼，張貼在進口貨物明顯位置，難道關務署也是閉著眼睛放行通關嗎？顯然海關讓富樂快篩試劑放行通關，有嚴重失職之虞。
鄭正鈐質疑，大鑫資訊進口的偽造富樂快篩試劑，並沒有在市面上流通，全部都以標案進到政府部門，是不需要進行商品條碼辨識，顯然是從衛福部以降到關務署一路包庇，跨部會弊案，國民黨團要求檢調單位一定要深入詳查。