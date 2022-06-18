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疫情從高原期緩降　陳其邁：防疫不可放鬆疫情還會回來

▲高雄市長陳其邁今(18)日在視察大寮運動公園景觀改善工程時表示，疫情高原期已開始緩降，民眾防疫仍不可鬆懈，一旦放鬆，疫情還是會回來。（圖／高市府提供）
▲高雄市長陳其邁今(18)日在視察大寮運動公園景觀改善工程時表示，疫情高原期已開始緩降，民眾防疫仍不可鬆懈，一旦放鬆，疫情還是會回來。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-06-18 16:44:05

高雄市長陳其邁今(18)日在視察大寮運動公園景觀改善工程時表示，疫情高原期已開始緩降，今天高雄確診數字約是7000左右，且從專責病房空床率變化來看，醫療量能考驗最嚴峻一關已經過去，民眾應慢慢回歸到正常生活，不過他也提醒，高雄近日各有一例BA.4及BA.5個案，仍會強加邊境監測，民眾防疫仍不可鬆懈，一旦放鬆，疫情還是會回來。

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陳其邁今天在視察大寮運動公園景觀改善工程接受媒體聯訪針對疫情從前幾天9000降到8000，今天預估為7000左右，做出上述表示。陳其邁也對，周六、周日2天均未排入防疫記者會說，疫情已從高原期逐步緩降，民眾應慢慢回歸到正常生活，不過，防疫的規定並沒有鬆散，而是要過所謂的「防疫新生活」，讓日常防疫措施融入生活習慣。

陳其邁表示，近日高雄確診病例從9千降到8千，今天約7千多，疫情從高原期逐步緩降，一方面得力於民眾做好防疫，另方面居家照護系統運作一段時日，民眾經由早期篩檢、早期治療，輕重症達到分流。

陳其邁也再次提醒大家，平日勤洗手、戴口罩、保持社交距離等作法都沒有改變，但是家有慢性病或居家照護的長輩、小孩，要特別小心，盡量不要共餐，共處最好帶口罩。長輩年邁、扺抗力不好，又沒打疫苗的風險較大，中重症即以老人居多。大家把握這些原則，心情放輕鬆正常生活，這就是防疫新生活。

陳其邁也強調，高市目前專責及負壓病床空床率達51%，出院的比入院的多，嚴峻考驗的這一關已經過去，未來會針對確診風險高的長照機構加速投藥，高雄目前長照機構投藥率已達97.4%，一般居家照護的長輩，一旦發現染疫，也鼓勵基層醫師多投藥，市府進行居照派案時，優先把高風險對象派到備有藥物的診所。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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