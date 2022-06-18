疫情從高原期緩降　陳其邁：防疫不可放鬆疫情還會回來

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陳其邁表示，近日高雄確診病例從9千降到8千，今天約7千多，疫情從高原期逐步緩降，一方面得力於民眾做好防疫，另方面居家照護系統運作一段時日，民眾經由早期篩檢、早期治療，輕重症達到分流。
陳其邁也再次提醒大家，平日勤洗手、戴口罩、保持社交距離等作法都沒有改變，但是家有慢性病或居家照護的長輩、小孩，要特別小心，盡量不要共餐，共處最好帶口罩。長輩年邁、扺抗力不好，又沒打疫苗的風險較大，中重症即以老人居多。大家把握這些原則，心情放輕鬆正常生活，這就是防疫新生活。
陳其邁也強調，高市目前專責及負壓病床空床率達51%，出院的比入院的多，嚴峻考驗的這一關已經過去，未來會針對確診風險高的長照機構加速投藥，高雄目前長照機構投藥率已達97.4%，一般居家照護的長輩，一旦發現染疫，也鼓勵基層醫師多投藥，市府進行居照派案時，優先把高風險對象派到備有藥物的診所。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。