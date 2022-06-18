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小英拍板！林智堅轉戰桃園　蔡適應守基隆、沈慧虹保竹市

▲桃園市長鄭文燦（左）任期屆滿，新竹市長林智堅確定轉戰桃園，力拚接棒延續綠色執政。（圖／翻攝自林智堅臉書）
▲桃園市長鄭文燦（左）任期屆滿，新竹市長林智堅確定轉戰桃園，力拚接棒延續綠色執政。（圖／翻攝自林智堅臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-18 17:37:112022-06-18 17:39:26

距離年底縣市長選舉僅剩不到半年，兼任民進黨主席的總統蔡英文今（18）日再於官邸召開選對會，會中達成共識，將徵召新竹市長林智堅出戰桃園市長選舉；新竹市副市長沈慧虹參選新竹市長；黨籍立委蔡適應角逐基隆市長，並提交中執會後正式通過徵召作業。

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▲林右昌（右）任期屆滿，民進黨將提名蔡適應（左）力拚延續基隆綠色執政。（圖／翻攝自蔡適應臉書）
▲林右昌（右）任期屆滿，民進黨將提名蔡適應（左）力拚延續基隆綠色執政。（圖／翻攝自蔡適應臉書）
蔡英文在會議中表示，目前國內整體疫情雖然仍處高原期，但北台灣疫情已有緩和收斂趨勢，執政團隊的優先要務，仍是維持政治經濟局勢穩定，落實防疫工作，朝向疫後正常生活做充分準備。

蔡英文認為，民進黨在北台灣執政的基隆市、桃園市及新竹市，在市府團隊的努力打拚、醫護防疫人員的投入付出，以及市民朋友的團結防疫下，疫情已走過高原期。作為基隆市、桃園市、新竹市的執政黨，民進黨必須完成市長提名佈局，擘劃下一個8年的市政願景，回應市民多年的支持與對未來的期待。

蔡英文也肯定基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦，及林智堅的執政成績卓越，不僅翻轉在地藍綠的結構，施政更是超越藍綠，獲得市民高度肯定，在各項施政評比皆名列前茅，堪稱「綠色執政、品質保證」的典範。

蔡英文表示，在基隆市，讓優秀立委蔡適應延續優質市長林右昌；在桃園市，讓五星級市長林智堅接棒五星級市長鄭文燦；在新竹市，讓交通專業副市長沈慧虹無縫接軌五星級市長林智堅。「延續綠色執政、延長品質保固」是民進黨的目標，更是民進黨的責任。

蔡英文並表示，民進黨負責任地在北台灣三個執政地方，提出最強人選，並且強強相加，希望以優異的治理經驗及成績，強化北台灣區域治理量能。蔡英文並期許蔡適應、林智堅、沈慧虹全力以赴，全力爭更多人民的支持。

今日會議除高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦透過視訊與會，新境界智庫副董事長洪耀福、無任所大使林佳龍請假外，其餘選對會成員皆出席與會。

▲新竹副市長沈慧虹（右起）近日成立臉書粉絲團，貼文更被新竹市長林智堅轉分享。（圖／新竹市府提供）
▲沈慧虹將接棒林智堅，代表民進黨參選新竹市長。（圖／新竹市府提供）

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