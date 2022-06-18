月領3000餓到骨凸！彰化3兄弟瘦成皮包骨 癱地失去意識
彰化縣和美鎮好修里一處三合院，住在屋內的葉姓三兄弟，老大身體不好，老三身障無法工作，三人僅靠老二打零工月賺1萬多養家糊口，餓到骨頭到凸出來成「皮包骨」，彰化縣議員賴清美與當地里長陳信義，17日前往探視時，發現老三倒在地上近乎「餓到失去意識」，房內的老大和老二也倒下，趕緊叫救護車將三人送醫，否則後果不堪設想。
彰縣府社會處指出，這一戶三兄弟，老大62歲、老二60歲、老三53歲，僅老三被列冊中低收入戶，並可領取輕度身障生活補助3000元，另兩人因有祖產無法列為補助對象，全家僅有老二有基本生活自理能力，老大與老三都因年紀以及長期營養不良問題，無法外出工作，等同三人每個月僅靠微薄的打零工收入與補助過活，根本不夠吃飯。
據了解，葉家老二昨日疑因生活過於困苦、企圖尋短，因服藥過量而昏迷，所幸剛好踫上前往探視的賴清美與陳信義，才趕緊將三人送醫，當救護人員到場時，問老三「多久沒吃飯」了，他用虛弱的語氣回「有，我很喜歡吃飯」，讓在場人員相當不捨。
不少民眾接獲消息，也非常關心三兄弟，並稱願意捐款、提供援助，還要提供一年的自助餐給三兄弟。目前葉家老大與老二已返家，僅老三住院中，彰縣府社會處將先提供急難救助及物資，協助生活及醫療補助度過難關，待老三出院後，因其領有輕度身障證明，未來也會轉介身障個管中心進行需求評估，並連結適當資源再予入住機構。（編輯：林莞茜）