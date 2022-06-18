莫德納幼兒劑型「估7月中下旬」開打！Novavax到貨時間曝
衛福部食藥署17日晚間宣布，核准6個月至5歲的幼兒接種莫德納疫苗，預計下週傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）將會擬定接種計畫，莫德納幼兒劑型疫苗最快在7月到貨、7月中下旬開打；另Novavax也通過緊急使用授權（EUA），預定的200萬劑最快7月就會陸續到貨。
食藥署通過審查6個月至5歲幼兒的莫德納疫苗以及Novavax疫苗緊急使用授權，外界也關注何時會到貨，對此，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，今（18）日接受媒體聯訪時表示，專門用於6個月至5歲孩童的幼兒劑型，有包含在原有的採購合約當中，目前正在洽談可供貨劑量及到貨時程，最快首批可望在7月份到貨，最快7月中下旬開打。
不過目前僅開放未滿5歲幼童接種接種莫德納兒童劑量，輝瑞疫苗部分還需待相關技術性資料送到食藥署審查，目前也還在跟廠商洽談當中。
另在Novavax疫苗供貨部分，羅一鈞說，台灣有向COVAX預訂200多萬劑Novavax，最快7月可以到貨，但確切時程還有待COVAX確認，而款疫苗，也會是台灣第2款COVID-19蛋白質疫苗。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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