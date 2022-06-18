COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

莫德納幼兒劑型「估7月中下旬」開打！Novavax到貨時間曝

▲莫德納幼兒劑型提供未滿5歲幼童接種，到貨時間曝光。（資料照／台中榮總提供）
▲莫德納幼兒劑型提供未滿5歲幼童接種，到貨時間曝光。（資料照／台中榮總提供）

編輯中心／綜合報導

2022-06-18 16:34:10

衛福部食藥署17日晚間宣布，核准6個月至5歲的幼兒接種莫德納疫苗，預計下週傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）將會擬定接種計畫，莫德納幼兒劑型疫苗最快在7月到貨、7月中下旬開打；另Novavax也通過緊急使用授權（EUA），預定的200萬劑最快7月就會陸續到貨。

我是廣告 請繼續往下閱讀
食藥署通過審查6個月至5歲幼兒的莫德納疫苗以及Novavax疫苗緊急使用授權，外界也關注何時會到貨，對此，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，今（18）日接受媒體聯訪時表示，專門用於6個月至5歲孩童的幼兒劑型，有包含在原有的採購合約當中，目前正在洽談可供貨劑量及到貨時程，最快首批可望在7月份到貨，最快7月中下旬開打。

不過目前僅開放未滿5歲幼童接種接種莫德納兒童劑量，輝瑞疫苗部分還需待相關技術性資料送到食藥署審查，目前也還在跟廠商洽談當中。

另在Novavax疫苗供貨部分，羅一鈞說，台灣有向COVAX預訂200多萬劑Novavax，最快7月可以到貨，但確切時程還有待COVAX確認，而款疫苗，也會是台灣第2款COVID-19蛋白質疫苗。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

中重症+402例！6歲童打1劑BNT疫苗確診　隔日肺炎住加護

食藥署拍板！6月至5歲以下幼兒接種莫德納　2劑間隔28天

Novavax疫苗EUA通過！18歲以上成人可打　兩劑需間隔3週

死亡＋181！20多歲男心衰竭併心因性休克　確診2週後病逝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

繼續作答
即時
推薦閱讀