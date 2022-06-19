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陶晶瑩曾患「猛爆性肝炎」指數破萬　Sandy：賣命換來的

▲陶晶瑩爆曾患猛爆性肝炎。（圖／公視提供）
▲陶晶瑩爆曾患猛爆性肝炎。（圖／公視提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-06-19 07:30:00

炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）主持公視《36題愛上你》（36題）邁入第三季，首集邀來主持天后陶晶瑩（陶子）上節目，她出道逾30年，當過歌手、廣播與電視主持人、作家、畫家，近來又投入企業經營，這次也分享曾經工作到肝指數破萬，讓一旁的Sandy忍不住直呼：「我們從小看的這些節目，是人家這樣賣命換來的。」

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▲陶晶瑩出道逾30年，當過歌手、廣播與電視主持人等。（圖／陶晶瑩臉書）
▲陶晶瑩出道逾30年，當過歌手、廣播與電視主持人等。（圖／陶晶瑩臉書）
陶晶瑩過去「燃燒自己」拚命工作，Sandy爆料陶晶瑩曾經肝指數破萬，得到了「猛爆性肝炎」，陶晶瑩加碼補充說是2次：「正常人指數是42，我是1萬。」讓炎亞綸也驚呼：「2次破萬，這真的是萬萬不能耶！」陶晶瑩表示第一次發生是30歲主持娛樂新聞時，形容當時病情嚴重到，台大醫生直接站在床邊說：「妳要死了，知道嗎？」，而第二次發作則是自己2個孩子還小的時候：「他們跑到病房來看我，笑說媽媽你這邊有電視好好玩。」當下也令陶晶瑩痛定思痛，打定主意要維持身體健康：「留得青山在比較重要。」

▲陶晶瑩過去「燃燒自己」拚命工作。（圖／公視提供）
▲陶晶瑩過去「燃燒自己」拚命工作。（圖／公視提供）
陶晶瑩表示當時住院帳單可以去東南亞度假好幾趟，讓Sandy有感地說：「真的是一個人燃燒她生命去做，我們才有電視可以打開來看，我們從小看的這些節目，是人家這樣賣命換來的。」

陶晶瑩年輕時卯足全力工作，甚至有過吃「小強便當」的經歷，原來她當時電視主持告一段落，要接著赴電台現場主持2小時廣播，形容一路塞車到場後只剩10分鐘用餐。而陶晶瑩便當打開吃一吃，發現其中一格有隻大蟑螂，也回顧當時窘況：「因為它有隔間嘛，我就吃這個房間的菜，不吃那邊的，再去上節目。」炎亞綸聽了瞠目結舌。
 

▲陶晶瑩上節目《36題愛上你》，左起為炎亞綸、唐綺陽、陶晶瑩和吳姍儒。（圖／公視提供）
▲陶晶瑩上節目《36題愛上你》，左起為炎亞綸、唐綺陽、陶晶瑩和吳姍儒。（圖／公視提供）

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